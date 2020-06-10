Сервис HBO Max убрал «Унесенных ветром» из своего каталога из-за темы рабства

Сервис HBO Max временно убрал классическую ленту 1939 года «Унесенные ветром» из своего каталога из-за спорного изображения чернокожего населения и позитивного взгляда на рабство. Такое решение было принято на фоне антирасистских протестов в США, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: deadline.com
«Унесенные ветром — продукт своего времени. В фильме изображены этнические предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Однако они неверны как для тех лет, так и для современности. И мы чувствуем, что оставлять фильм в каталоге без осуждения этих моментов и объяснения нашей позиции было бы ошибкой», — рассказал THR представитель HBO.
Компания также уточнила, что WarnerMedia сможет вернуть ленту в библиотеку HBO Max только после дискуссии о ее историческом контексте и осуждения проявлений расизма. Фильм покажут таким, каким была изначально, иначе это будет похоже на замалчивание собственной истории.
На решение руководства сервиса также повлияла колонка сценариста фильма «12 лет рабства»Джона Ридли, которая была опубликована 8 июня в Los Angeles Times. В этом материале Ридли призывал рассмотреть возможность удаления «Унесенных ветром» из каталога, так как в фильме отражены «самые болезненные стереотипы о чернокожем населении».
Культовый фильм по роману Маргарет Митчелл рассказывает о Гражданской войне и любви. Лента получила восемь «Оскаров», а Хэтти Макдэниел, которая воплотила на экране образ служанки, стала первой темнокожей актрисой, удостоившейся главного приза Американской киноакадемии. Но из-за расовой дискриминации она сидела отдельно от своих коллег за столом, находящимся в дальней части зала.
обсуждение >>