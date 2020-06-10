Не стало писателя-сатирика Анатолия Трушкина

Не стало писателя-сатирика и сценариста Анатолия Трушкина. Он скончался в Москве от коронавируса в возрасте 78 лет. Об этом РБК сообщил друг семьи Лука Затравкин.
фото: zen.yandex.by
Затравкин уточнил, что во время эпидемии сатирик находился на самоизоляции, но все равно заразился в начале мая. При этом он несколько дней не обращался за медицинской помощью. Жена Трушкина Наталья переболела Covid-19 дома, а сам он попал в реанимацию. Позже врачи перевели его из отделения интенсивной терапии в обычную палату, но его самочувствие снова ухудшилось.
Ранее писатель рассказывал «КП» о своей болезни. По словам Трушкина, «к этой заразе нельзя снисходительно относиться — мол, меня пронесёт. Так нельзя было делать».
Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, а с 1951-го поселился в столице. Он получил два образования, окончив Московский авиационно-технологический институт, а через десять лет — Литературный. В 1970-е Трушкин работал редактором на телевидении, а с 1981-го занимался исключительно литературной деятельностью. Его юмористические произведения читали с эстрады Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур. Затем он начал читать свои сочинения сам и был постоянным участником ТВ-программ. Анатолий Трушкин также писал сатирические рассказы для детей и юношества, три из которых вошли в киножурнал «Ералаш». В качестве сценариста он работал над такими проектами как «Нужные люди», «Москва смеётся» и «Москва улыбается».
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