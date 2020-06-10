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Егор Корешков и Елена Подкаминская бунтуют в Едином Государстве

10 июня
2020 год

Новости кино >>
10 июня 2020
В сети появился первый официальный тизер экранизации романа Евгения Замятина «Мы». Книга была написана в 1920 году и после издания за рубежом вдохновила Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли на написание своих антиутопий.


После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле - Единое Государство…

Роли в фильме исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарев, Софья Донианц, Марьяна Спивак, Андрей Ребенков, Джан Бадмаев, Сергей Иванюк, Василий Копейкин, Карим Пакачков, Юлия Назарова, Наталья Кутанина, Светлана Корчагина и другие. Поставил картину режиссер-дебютант Гамлет Дульян.

Егор Корешков и Елена Подкаминская бунтуют в Едином Государстве

«Картина "МЫ" — это, в первую очередь, социальная драма, - считает режиссер. - Фильм-притча, наполненный культурными отсылками, затрагивающий важнейшие проблемы сегодняшнего дня. Картина поднимает актуальные вопросы, заставляет искать ответы, которых сегодня страшно не хватает. Мы бережно относились к первоисточнику, поскольку я являюсь фанатом произведения и ещё со школы мечтаю экранизировать его. На мой взгляд, это один из самых мощных романов мировой классикой, который сегодня становится особенно злободневным. Поэтому мне важно было перенести на экран дух книги и не превращать фильм в посредственную фантастику, где все внимание сосредоточено вокруг одних только спецэффектов».

В поисках вдохновения режиссер Дульян ездил в город Лебедянь, где провел детство автор, и посетил дом-музей Замятина. Экскурсию провела директор дома-музея Наталья Грузман. Также Гамлет познакомился с внучатой племянницей писателя Ниной Замятиной, она же одной из первых увидела материалы картины: «Мои впечатления — великолепно! Захватывает с первого кадра, воображение за гранью увиденного, насыщенность эмоций, прекрасной мелодии, музыкальных ритмов, образов из области фантастики».

Прокат фантастической драмы «Мы» намечен на 2021 год.
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