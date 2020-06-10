Первый автокинотеатр «КАРО» в Москве откроется премьерой семейной комедии «Мой шпион»

11 июня автокинотеатр «КАРО под звёздами: Vegas» откроется в Крокус Сити. Семейная комедия с Дэйвом Батистой«Мой шпион» станет первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции, сообщает пресс-служба «КАРО».
В центре сюжета оказывается самый суровый агент ЦРУ. Выполняя сверхсекретное задание, он случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой. Компания MEGOGO Distribution планирует выпустить ленту в кинотеатральный прокат 1 июля.
Организация просмотра учитывает все требования безопасности – в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте «КАРО» и сканирование его QR-кода при въезде на территорию. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. В ближайшее время в рамках проекта «КАРО под звёздами» планируется открыть ещё несколько площадок в Москве и других городах России.
обсуждение >>