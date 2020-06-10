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Первый автокинотеатр «КАРО» в Москве откроется премьерой семейной комедии «Мой шпион»

10 июня
2020 год

Новости кино >>
10 июня 2020
11 июня автокинотеатр «КАРО под звёздами: Vegas» откроется в Крокус Сити. Семейная комедия с Дэйвом Батистой «Мой шпион» станет первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции, сообщает пресс-служба «КАРО».



В центре сюжета оказывается самый суровый агент ЦРУ. Выполняя сверхсекретное задание, он случайно попадает на камеру 9-летней девчонки. Софи готова сохранить все в строжайшей тайне, если Джей-Джей научит ее быть настоящей шпионкой. Компания MEGOGO Distribution планирует выпустить ленту в кинотеатральный прокат 1 июля.

В репертуар автокинотеатра «КАРО» также войдут фильмы «Достать ножи», «Плохие парни навсегда», «Меланхолия», «Полночь в Париже», «Текст», «Давай разведёмся», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и другие. Расписание будет дополняться еженедельно, каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, начало первого – в 22.20.

Организация просмотра учитывает все требования безопасности – в том числе, бесконтактную покупку билета на официальном сайте «КАРО» и сканирование его QR-кода при въезде на территорию. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. В ближайшее время в рамках проекта «КАРО под звёздами» планируется открыть ещё несколько площадок в Москве и других городах России.
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Дэйв Батиста
фильмы
Давай разведёмсяДостать ножиКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовМеланхолияМой шпионПлохие парни навсегдаПолночь в ПарижеТекст

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Первый автокинотеатр «КАРО» в Москве откроется премьерой семейной комедии «Мой шпион» фотографии
Первый автокинотеатр «КАРО» в Москве откроется премьерой семейной комедии «Мой шпион» фотографии
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