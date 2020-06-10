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Российские зрители увидят спин-офф «Молчания ягнят»

10 июня
2020 год

Новости кино >>
10 июня 2020
Онлайн-сервис more.tv покажет спин-офф «Молчания ягнят» под названием «Кларисса» и другие премьеры в рамках многолетней эксклюзивной сделки с MGM, ведущим производителем и дистрибьютором кино- и телеконтента. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Российские зрители увидят спин-офф «Молчания ягнят»
фото: yandex.ru

В России и Украине зрители more.tv также смогут увидеть шпионский триллер «Кондор», одноименную адаптацию ромкома «Четыре свадьбы и одни похороны», новые сезоны «Рассказа служанки» и «Фарго». Кроме того, сделка предоставляет доступ к обширной библиотеке сериалов и фильмов MGM, включая «Джамп Стрит, 21», «Рокки», трилогию «Хоббит» и известные телехиты – «Звездные врата», «Библия», «Мертвые, как я».

«Многолетней сделкой с MGM мы продолжаем свою стратегию закрепления крупных международных эксклюзивов для more.tv. В портфеле студии несколько крупных сериалов и кинофраншиз, которые имеют огромную популярность в России», – отметил гендиректор more.tv Денис Горшков.
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