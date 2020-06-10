Российские зрители увидят спин-офф «Молчания ягнят»

Онлайн-сервис more.tv покажет спин-офф «Молчания ягнят» под названием «Кларисса» и другие премьеры в рамках многолетней эксклюзивной сделки с MGM, ведущим производителем и дистрибьютором кино- и телеконтента. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
«Многолетней сделкой с MGM мы продолжаем свою стратегию закрепления крупных международных эксклюзивов для more.tv. В портфеле студии несколько крупных сериалов и кинофраншиз, которые имеют огромную популярность в России», – отметил гендиректор more.tv Денис Горшков.
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