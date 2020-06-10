Джейк Джилленхол отправится на Аляску по программе защиты свидетелей

Американский актер Джейк Джилленхол сыграет в фильме «Снежная слепота» (Snow Blind). Триллер, который поставит шведский режиссер Гюстав Мёллер («Виновный»), является адаптацией одноименного графического романа Олли Мастерс, сообщает Deadline.
фото: Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock
В центре сюжета оказывается мальчик Тедди, который живет с родителями на Аляске. Однажды он публикует в соцсетях фото с отцом и узнает, что его семья является участником программы защиты свидетелей. На их след выходит мужчина, жаждущий мести, и вскоре в городок приезжают сотрудники ФБР. Однако со временем Тедди понимает, что его родные – совсем не те, за кого себя выдают.
Над киноадаптацией этой истории будет работать Патрик Несс, написавший сценарий ленты «Голос монстра». Джилленхол также выступит одним из продюсеров картины.
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