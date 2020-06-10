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Джейк Джилленхол отправится на Аляску по программе защиты свидетелей

10 июня
2020 год

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10 июня 2020
Американский актер Джейк Джилленхол сыграет в фильме «Снежная слепота» (Snow Blind). Триллер, который поставит шведский режиссер Гюстав Мёллер («Виновный»), является адаптацией одноименного графического романа Олли Мастерс, сообщает Deadline.

Джейк Джилленхол отправится на Аляску по программе защиты свидетелей
фото: Kristina Bumphrey/Starpix/Shutterstock

В центре сюжета оказывается мальчик Тедди, который живет с родителями на Аляске. Однажды он публикует в соцсетях фото с отцом и узнает, что его семья является участником программы защиты свидетелей. На их след выходит мужчина, жаждущий мести, и вскоре в городок приезжают сотрудники ФБР. Однако со временем Тедди понимает, что его родные – совсем не те, за кого себя выдают.

Над киноадаптацией этой истории будет работать Патрик Несс, написавший сценарий ленты «Голос монстра». Джилленхол также выступит одним из продюсеров картины.
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