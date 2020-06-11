Ирина Ефремова стала «Старшим следователем»

Криминальная мелодрама знакомит зрителя с сильной и талантливой женщиной – следователем Еленой Федоришиной (Ирина Ефремова). После предательства супруга-полковника героиня начинает жизнь с чистого листа и уезжает в другой город к сестре. Но без работы Елене не по себе. Юношеская любовь и хороший друг детства подполковник Кагарлицкий (Максим Лагашкин) помогает ей с бумажными делами и берет на службу к себе в штат. Чувства между двумя людьми могут вспыхнуть вновь.
Создатели отметили, что проект создавался в жестких условиях. С момента начала написания истории до финишной точки прошло всего два месяца. Сценарист вместе с продюсером Валентином Опалевым писали по одной серии в день. По словам Опалева, у главной героини нет прототипа. Она исключительно его задумка, как и все персонажи.
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