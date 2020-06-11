Премьера «Героя по вызову» с Евгением Миллером и Кристиной Асмус состоится 15 июня

В центре истории – врач по профессии и неудачник по жизни Иван Лутошин (Евгений Миллер), который узнает о своем смертельном диагнозе. Мужчина решает покончить жизнь самоубийством и, напившись, выходит на скоростную трассу, но машина успевает затормозить, и Лутошин остается жив. За рулем оказывается оперуполномоченный полиции Туманов (Николай Клямчук). Узнав историю нового знакомого, он предлагает Ивану поучаствовать в смертельно опасных операциях по поимке бандитов – если убьют, то хотя бы не напрасно.
«Проект отличается нестандартностью и обостренностью обстоятельств, возможностью задуматься об ответственности перед другими и перед собой и осознать ценность каждого мгновения жизни, узнать цену каждого слова и поступка. Но при этом здесь можно и посмеяться, и поиронизировать, и погоревать, и поплакать. Самым сложным было понять, как мой герой каждый день ждет смерти, как он смирился с тем, что жить ему осталось недолго, и как он без каких-либо эмоций ждет финала. Ему приходится пройти путь от человека, который сдался и просто плывёт по течению, до человека, который осознал, что ответственность за всё происходящее в жизни несешь только ты сам», – рассказал о своем персонаже Евгений Миллер.
фото: Пресс-служба НТВ
Помогая Туманову, Лутошин знакомится со следователем СК Елизаветой Леоновой (Кристина Асмус) и вызывает у нее живой интерес, перетекающий в симпатию. Девушке импонирует его безрассудность и отвага. Пройдя очередное обследование, Лутошин узнает, что опухоль замедлила рост: он делает вывод, что она перестает расти, когда возникает реальная угроза жизни. И теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.
«Лиза Леонова – капитан юстиции, ловко справляющаяся со своими профессиональными обязанностями. Ничего подобного в моей карьере ни в кино, ни в театре не было, поэтому я практически сразу согласилась на эту роль. Лиза – сильная, умная, решительная, эмоциональная девушка. В любой роли интересна арка персонажа, его изменение. В Лизе оно тоже происходит с появлением в жизни Ивана Лутошина», – отметила Кристина Асмус.
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