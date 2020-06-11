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«Подольских курсантов» покажут в США и Великобритании

11 июня
2020 год

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11 июня 2020
Военная драма «Подольские курсанты» продана в США и Великобританию. Как сообщает пресс-служба «Централ Партнершип», российская кинокомпания заключила сделки с американским дистрибьютором Shout! Factory и британским Signature Entertainment.

«Подольских курсантов» покажут в США и Великобритании
фото: К/Ф «Подольские курсанты»

Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы и рассказывает о беспримерном подвиге курсантов и командиров Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты – будущие офицеры, лейтенанты, «белая кость» армии. Они должны были командовать взводами, обучать солдат и своим примером вдохновлять на подвиг. Все вышло иначе. В те страшные октябрьские дни им пришлось своими телами закрыть дорогу к Москве. Они спасли город ценой своих жизней, не дав врагу войти в столицу. Конечно, рядом с ними были и другие защитники Отечества – бойцы и офицеры Красной армии. Но столь массового самоотверженного подвига молодежи, который был продемонстрирован Подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.

«Лента снималась непосредственно на месте боев и несет в себе «память земли». Наш фильм – художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев. В картине использована аутентичная техника, стоявшая в 1941 году на вооружении армий. Декорации создавались по данным архивной аэрофотосъемки. Важно и то, что лента ориентирована не только на российского зрителя. Она также обращена к миру, рассказывая ему правду о войне», – рассказал продюсер Игорь Угольников.

Кроме того, права на фильм были проданы в Японию (New Select), Корею (POONGYUNG SORI INC Scene& Sound) и Скандинавию (Mis.Label). Картина также будет представлена на Key Buyers Event и Cannes Digital Market.
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