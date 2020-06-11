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Краснодарский край частично компенсирует расходы на киносъемки в регионе

11 июня
2020 год

Новости кино >>
11 июня 2020
В Краснодарском крае приняли законопроект о поддержке кинематографии, предусматривающий частичные компенсации затрат для производителей, которые будут снимать фильмы на территории региона, сообщает ТАСС.

Краснодарский край частично компенсирует расходы на киносъемки в регионе
фото: gkd.ru

В июне 2019-го, когда указ был принят в первом чтении, сообщалось, что кинематографисты смогут вернуть до 20% от фактически понесенных затрат. На данный момент законопроект утвержден окончательно. Финансирование будет происходить за счет краевого бюджета.

«Поддержка отечественных кинопроизводителей, выбирающих в качестве локаций для съемок кинолент территорию Краснодарского края, обладающую уникальным природным разнообразием, – это и популяризация потенциальных объектов турпоказа, и еще один шаг в повышении инвестиционной привлекательности региона», – отметил спикер краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко.
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