Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты

В сети появился локализованный трейлер нового фильма Уэса Андерсона
«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан
». Действие ленты происходит в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета - французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.
Ведущие роли в картине исполнили Тимоти Шаламе
, Сирша Ронан
, Элизабет Мосс
, Уиллем Дефо
, Сесиль де Франс
, Тильда Суинтон
, Билл Мюррей
, Кристоф Вальц
, Оуэн Уилсон
, Эдриан Броуди
, Бенисио Дель Торо
, Руперт Френд
, Леа Сейду
, Алекс Лоутер
, Фрэнсис Макдорманд
, Джейсон Шварцман
, Джеффри Райт
, Генри Уинклер
, Гриффин Данн
, Лоис Смит
, Тони Револори
, Фишер Стивенс
и другие.
Подробности сюжета ленты пока не разглашаются. Судя по трейлеру, главный герой Артур Ховитцер младший создает издание под названием «Французский вестник» - еженедельник с обзором мировой политики, искусства и других тем. На Ховитцера работают лучшие журналисты своего времени, истории из-под пера которых, вероятно, и составят основную канву повествования.
Российская премьера арт-хаусного блокбастера «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан
» состоится осенью 2020 года.
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