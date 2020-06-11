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Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты

11 июня
2020 год

Новости кино >>
11 июня 2020
В сети появился локализованный трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Действие ленты происходит в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета - французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.


Ведущие роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио Дель Торо, Руперт Френд, Леа Сейду, Алекс Лоутер, Фрэнсис Макдорманд, Джейсон Шварцман, Джеффри Райт, Генри Уинклер, Гриффин Данн, Лоис Смит, Тони Револори, Фишер Стивенс и другие.

Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты

Подробности сюжета ленты пока не разглашаются. Судя по трейлеру, главный герой Артур Ховитцер младший создает издание под названием «Французский вестник» - еженедельник с обзором мировой политики, искусства и других тем. На Ховитцера работают лучшие журналисты своего времени, истории из-под пера которых, вероятно, и составят основную канву повествования.

Российская премьера арт-хаусного блокбастера «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» состоится осенью 2020 года.
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Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

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Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты фотографии
Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты фотографии
Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты фотографии
Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон и Элизабет Мосс переквалифицировались в журналисты фотографии
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