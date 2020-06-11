Иван Гродецкий станет гендиректором видеосервиса Premier

Бывший исполнительный директор онлайн-кинотеатра iviИван Гродецкий переходит на работу в Premier, сообщают Ведомости. Как уточняет их источник, он займет должность гендиректора видеосервиса.
фото: Нина Зотова / РИА
Гродецкий пришел в ivi 6 мая и проработал там всего месяц, покинув пост 8 июня. Он отметил, что будет «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов».
До этого с 2015 года Иван Гродецкий занимал должность гендиректора конкурирующего онлайн-кинотеатра Okko, откуда он ушел в марте 2020-го после того, как совладельцем этого актива и всего холдинга Rambler Group стал Сбербанк.
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