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Иван Гродецкий станет гендиректором видеосервиса Premier

11 июня
2020 год

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11 июня 2020
Бывший исполнительный директор онлайн-кинотеатра ivi Иван Гродецкий переходит на работу в Premier, сообщают Ведомости. Как уточняет их источник, он займет должность гендиректора видеосервиса.

Иван Гродецкий станет гендиректором видеосервиса Premier
фото: Нина Зотова / РИА

Гродецкий пришел в ivi 6 мая и проработал там всего месяц, покинув пост 8 июня. Он отметил, что будет «развиваться в другой компании с целью реализации своих личных долгосрочных профессиональных интересов».

До этого с 2015 года Иван Гродецкий занимал должность гендиректора конкурирующего онлайн-кинотеатра Okko, откуда он ушел в марте 2020-го после того, как совладельцем этого актива и всего холдинга Rambler Group стал Сбербанк.
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