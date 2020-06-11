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Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на второй сезон

11 июня
2020 год

Новости кино >>
11 июня 2020
START продлил сериал «257 причин, чтобы жить» на второй сезон, сообщает пресс-служба видеосервиса. У главной героини есть как минимум 244 желания, а это значит, что уже этим летом Полина Максимова, Егор Корешков, Максим Лагашкин, Юлия Топольницкая и другие актеры снова встретятся на съемочной площадке.

Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на второй сезон
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Продолжат рассказывать о желаниях Жени Коротковой режиссер Максим Свешников и автор сценария Алексей Ляпичев. Создатели отметили, что во втором сезоне появятся новые персонажи, и, соответственно, – новые актеры.

«С нетерпением жду продолжения! Очень соскучилась по съемочной группе и партнерам! Лето обещает быть жарким, а новый сезон – еще более закрученным и интересным. Зрителя ждут новые сюжетные повороты (неожиданные даже для меня) и новые герои. Скажу точно: скучно не будет», – призналась Полина Максимова.

Оригинальный сериал START «257 причин, чтобы жить» и его создателей ждут не только съемки нового сезона, но и путешествие на Лазурный берег. Как было объявлено ранее, в октябре проект – единственный российский участник конкурса – будет представлен на международном фестивале Canneseries.
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