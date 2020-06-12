«Союзмультфильм» и французская компания Cyber Group создали совместный бренд

Студия «Союзмультфильм» и один из крупнейших французских продюсеров и дистрибьюторов анимационного контента Cyber Group Studios создали совместное предприятие – Cyber Soyuz Junior. Компания будет заниматься производством мультсериалов и полнометражных анимационных фильмов в технике 2D для дошкольной аудитории. Об этом стало известно на первом виртуальном рынке российского контента Key byers event: digital edition.
фото: karusel-tv.ru
Cyber Group Studios и «Союзмультфильм» начали сотрудничество в 2018 году. После детального исследования портфеля проектов французская компания стала сопродюсером и дистрибьютором мультсериала «Оранжевая корова» на мировом рынке. Теперь уже в рамках деятельности Cyber Soyuz Junior планируется аналогичная работа по целому ряду проектов, в числе которых «Зебра в клеточку».
«Я очень горжусь нашим альянсом со знаменитой киностудией «Союзмультфильм»: это открывает новые возможности для развития креативного потенциала анимационных индустрий двух стран. Богатейшие культурные традиции России и Франции, наш общий профессиональный опыт будут способствовать взаимному росту и развитию», – отметил президент и гендиректор Cyber Group Studios Пьер Сисманн.
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