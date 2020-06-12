ТВ-3 представил веб-сериал «Страшные истории»

ТВ-3 представил на своем YouTube-канале веб-сериал «Страшные истории». Как уточнили в пресс-службе, проект состоит из восьми серий, в которых восемь людей из разных городов России рассказывают на камеру о жутких происшествиях из своей жизни.
Действие первой серии разворачивается в Омске. В городе завелся кто-то очень странный. Они всегда там, где смерть: мужчина в очках-авиаторах, старуха с кривой клюкой и человек с кожаным портфелем. На каждом месте преступления, везде, где случилась трагедия, они в толпе зевак. Говорят, в каждом городе они выглядят по-разному.
«Страшные истории» снял по заказу ТВ-3 режиссер и оператор-постановщик Теймур Халиков из Челябинска совместно с кинокомпаниями thelastfilm и 4BRO. Новые серии проекта будут появляться по четвергам на канале «ТВ-3 Dark», который был запущен 30 апреля этого года. На нем выходят оригинальные веб-сериалы, короткометражные фильмы молодых российских режиссеров и пилоты новых проектов в жанре триллер и хоррор.
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