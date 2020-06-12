ТВ-3 представил веб-сериал «Страшные истории»

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Орландо Блум и Скотт Иствуд воюют с афганскими боевиками

Они будут делать анимационные проекты для дошкольников.

Сериал «257 причин, чтобы жить» продлен на второй сезон

11 июня

Иван Гродецкий станет гендиректором видеосервиса Premier

До этого он возглавлял онлайн-кинотеатры ivi и Okko.