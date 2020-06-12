Орландо Блум и Скотт Иствуд воюют с афганскими боевиками

В сети появился дублированный трейлер военной драмы «Форпост
» режиссера Рода Лури
(«Соломенные псы
»). Фильм основан на реальных событиях, которые вошли в историю как «Сражение за Камдеш» - самый кровопролитный бой между Афганистаном и США с 2001 по 2014 годы.
По сюжету небольшой отряд американских солдат подвергается яростной атаке 400 талибов, защищая отдаленный форпост в Афганистане. В основу сценария фильма легла книга журналиста и телеведущего новостного канала CNN Джека Таппера «Форпост: нерассказанная история американской доблести», опубликованная в 2012 году.
Главные роли в ленте сыграли Орландо Блум
, Скотт Иствуд
, Калеб Лэндри Джонс
, Майло Гибсон
, Джек Кеси
, Уилл Аттэнборо
, Тейлор Джон Смит
, Джейкоб Скипио
, Кори Хардрикт
, Джеймс Джаггер, Трей Такер
и другие.
Битва за Камдеш 3 октября 2009 унесла жизни 8 американских солдат, 27 человек получили ранения. Потери со стороны бойцов Талибана составили не менее 150 человек. Два солдата армии США Клинт Ромешей и Тай Картер получили за этот бой «Медаль Почета» - высшую военную награду США. Одновременного награждения двух бойцов за одно сражение этой медалью не было в американской армии со времен Второй мировой войны.
Тай Картер выступил консультантом картины и сыграл одну из ролей. Всего на съемках было задействовано более десятка ветеранов того боя, чтобы передать максимальную достоверность событий. Сам Род Лури закончил военную Академию США, служил в американской армии артиллеристом противовоздушной обороны, после чего стал журналистом и кинокритиком. В эфире своего радио-шоу он предсказал вручение премии «Оскар» Мэлу Гибсону
и Джеймсу Кэмерону
, за что каждый из них поблагодарил его со сцены при получении награды.
В российский прокат «Форпост
» выйдет 9 июля
.
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