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Вигго Мортенсен и режиссер «Зеленой книги» могут снова поработать вместе

12 июня
2020 год

Новости кино >>
12 июня 2020
Актер Вигго Мортенсен и режиссер Питер Фаррелли, работавшие над «оскароносной» «Зеленой книгой», могут снова объединиться для создания нового проекта, сообщает Variety.

Вигго Мортенсен и режиссер «Зеленой книги» могут снова поработать вместе
фото: m.ru.sputniknews.kz

Сейчас Мортенсен ведет переговоры, чтобы присоединиться к актерскому составу. Согласно источнику, ему предложили роль второго плана.

В основу безымянной ленты Фаррелли легли мемуары Джона Донохью под названием «Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны» (The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War). Донохью был ветераном морской пехоты США. В 1967 году он уехал из Нью-Йорка, чтобы найти своих друзей детства и пропустить с ними пару кружек пива, но оказалось, что за это время они стали участниками войны во Вьетнаме. Над киноадаптацией этой истории вместе с Питером Фаррелли будут работать Пит Джонс и Брайан Хэйес Карри, отмеченный «Оскаром» за сценарий «Зеленой книги».
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