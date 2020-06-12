Вигго Мортенсен и режиссер «Зеленой книги» могут снова поработать вместе

Сейчас Мортенсен ведет переговоры, чтобы присоединиться к актерскому составу. Согласно источнику, ему предложили роль второго плана.
В основу безымянной ленты Фаррелли легли мемуары Джона Донохью под названием «Величайший пивной забег: Правдивая история дружбы, которая сильнее войны» (The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War). Донохью был ветераном морской пехоты США. В 1967 году он уехал из Нью-Йорка, чтобы найти своих друзей детства и пропустить с ними пару кружек пива, но оказалось, что за это время они стали участниками войны во Вьетнаме. Над киноадаптацией этой истории вместе с Питером Фаррелли будут работать Пит Джонс и Брайан Хэйес Карри, отмеченный «Оскаром» за сценарий «Зеленой книги».
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