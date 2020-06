Вигго Мортенсен и режиссер «Зеленой книги» могут снова поработать вместе

фото: m.ru.sputniknews.kz

Актер Вигго Мортенсен и режиссер Питер Фаррелли , работавшие над «оскароносной» «Зеленой книгой» , могут снова объединиться для создания нового проекта, сообщает Variety Сейчас Мортенсен ведет переговоры, чтобы присоединиться к актерскому составу. Согласно источнику, ему предложили роль второго плана.В основу безымянной ленты Фаррелли легли мемуарыпод названием(The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War). Донохью был ветераном морской пехоты США. В 1967 году он уехал из Нью-Йорка, чтобы найти своих друзей детства и пропустить с ними пару кружек пива, но оказалось, что за это время они стали участниками войны во Вьетнаме. Над киноадаптацией этой истории вместе с Питером Фаррелли будут работатьотмеченный «Оскаром» за сценарий «Зеленой книги».