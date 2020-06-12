Пирс Броснан воспользуется процедурой омоложения

Британский актер Пирс Броснан исполнит главную роль в дебютном фильме Бретта Марти, в основу которого легла его короткометражка 2016 года под названием «Молодость» (Youth), сообщает Deadline.
фото: hollywoodreporter.com
Действие ленты разворачивается в ближайшем будущем, где технологии позволяют омолодить тело человека. Эта дорогая процедура становится невероятно популярной. Главный герой Джоэл (Пирс Броснан), инженер по рекламным технологиям, собирается уйти в отставку в возрасте 70 лет. Не желая отпускать его, компания, где он работал, решает вернуть молодость своему сотруднику и его жене Элис. Для нее операция проходит хорошо, женщина возвращается в свое 20-летнее тело. Но в организме Джоэла запускается обратный процесс, и он начинает стремительно стареть. Положение становится настолько критичным, что мужчина решается на еще одну операцию. Поняв темную природу этой технологии, он должен выжить, чтобы предупредить весь мир об ее опасности.
Вместе с режиссером над адаптацией сценария будут трудиться Джош Айзенберг и Амелия Уиткомб. Продюсерами фантастической драмы выступят Джиб Полемус, Пол Шифф («Улыбка Моны Лизы») и Мартин Бреннан («Дверь Дьявола»).
обсуждение >>