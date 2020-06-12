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Элизабет Мосс снимется в хорроре от режиссера «Рассказа служанки»

12 июня
2020 год

Новости кино >>
12 июня 2020
Элизабет Мосс снова поработает с Даиной Рейд, режиссером нескольких эпизодов сериала «Рассказ служанки», где актриса исполнила одну из главных ролей. Новый проект называется «Беги, Кролик, беги» (Run Rabbit Run), сообщает Variety.

Элизабет Мосс снимется в хорроре от режиссера «Рассказа служанки»
фото: entertainmentforus.com

В центре сюжета окажется доктор по лечению бесплодия (Элизабет Мосс), которая твердо верит в незыблемость жизненного цикла: человек рождается, живет и умирает. Однако после того, как она замечает странности в поведении своей дочери, ей приходится пересмотреть свои прежние взгляды. Женщина вынуждена лицом к лицу встретиться с призраком из прошлого.

Оригинальный сценарий этого хоррора разработала писательница Ханна Кент. Мосс также выступит в качестве продюсера ленты, которая будет представлена на Каннском кинорынке Marché du Film.
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