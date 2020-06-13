Гойко Митичу исполнилось 80 лет

Сегодня, 13 июня, исполнилось 80 лет незабываемому Чингачгуку и Текумсе, популярному немецкому и сербскому каскадёру, режиссёру, сценаристу и актёру театра и кино Гойко Митичу, прозванному настоящими индейцами Волком.
Народный индеец страны Советов родился 13 июня 1940 года в местечке Лесковац, Страйковец, Морава Байновина, Югославия (ныне Сербия) в семье фермера Живойина Митича. Воспитывался матерью, бабушкой и дедушкой, так как отец участвовал в партизанской освободительной борьбе против фашистских захватчиков. С детства увлекался спортом, играл в гандбол, футбол, занимался лёгкой атлетикой и гимнастикой. Мечтал стать спортивным тренером. Окончил Белградскую академию физической культуры. Был участником сборной Югославии по водной гребле. С 1975-го работает в театре. С 1992-го — актёр Мекленбургского театра в городе Шверин. В 80-х был ведущим спортивной программы на телевидении ГДР.
С 1960-го работал каскадёром в кино. В частности, он дублировал главного героя в английском фильме «Ланцелот и королева». В 1962-м исполнил небольшую роль синьора де ла Нотте в итальянской ленте «Венецианские катакомбы». В 1963-1965 годы снялся в первых своих индейских ролях в пяти западногерманских вестернах по романам Карла Мая, среди них «Золото апачей», «Виннету — сын Инчу-чуна», «Среди коршунов» и другие. В 1965-м исполнил главную роль Токей-Инто в фильме чешского режиссёра Йожефа Маха «Сыновья Большой Медведицы». В 1966-м переехал на постоянное место жительства в ГДР, где уже через год на киностудии ДЕФА сыграл Чингачгука в ленте «Чингачгук — Большой Змей» по роману Джеймса Фенимора Купера «Зверобой». Благодаря бесчисленным индейским ролям Митич становится необычайно популярным в Советском Союзе и любимцем подростков всей Восточной Европы. Актёра приглашали играть индейцев в дружественные страны. «Текумзе» был снят в Крыму, в районе горы Демерджи, «Апачи» и «Ульзана» — в районе Самарканда, а «Вождь Белое Перо» — в Монголии. В 1988-м в прокат вышел последний тринадцатый фильм из серии истернов про индейцев — «Охотники в прериях Мексики» Ганса Кнётча. До сих пор его можно увидеть в образе краснокожего. Например, в спектакле «Полёт над гнездом кукушки» или на ежегодном театрализованном фестивале Карла Мэя в Бад-Загеберге под Гамбургом, где он воплощает образ Виннету. А в 2016-м вышел фильм «Виннету и Олд Шаттерхенд», где актёр играет старого вождя Инчу-чуна.
фото: кадр из фильма «Сигналы»
Всего на счету мастера более 80 ролей в кино и на телевидении. В 1970-м Митича можно было увидеть в фантастической ленте «Сигналы», а в 1977-м он предстал в качестве Фабиано Фабиани в экранизации пьесы Виктора Гюго «Мария Тюдор» — картине «Любовь и королева». Играл в сериалах «Фронт без пощады», «Архив смерти», «Запрещённая любовь» и других. В 70-е выступил как автор сценариев фильмов «Апачи» и «Ульзана», а в 80-е поставил пять игровых телефильмов для детей о приключениях двух кукол «Ян и Тини». В 2019-м на экраны вышла военная драма Андрея Волгина «Балканский рубеж», в которой Митич сыграл Горана Милича.
В 1996-м из печати вышли его мемуары «Гойко Митич: Воспоминания». До 2000-го оставался гражданином Югославии, затем принял немецкое гражданство. В 2006-м Гойко Митичу вручили национальную премию «Золотая курица» за вклад в киноискусство.
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