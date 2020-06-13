Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки»

Тина Кароль присоединилась к актёрскому составу второго сезона комедийного сериала «Великие Вуйки», чьи съёмки стартовали на днях. Какая именно роль досталась украинской певице, станет известно позднее, уточняет пресс-служба телеканала «1+1».
фото: пресс-служба телеканала «1+1»
«Первые съёмочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера — это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актёров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, — поделилась впечатлениями от участия в комедийном проекте Тина Кароль. — Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в кругу семьи».
По словам актёра и креативного продюсера сериала Юрия Горбунова, «во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней — один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Грановская) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюблённых, смотрите уже после премьеры». Контролировать на съёмочной площадке несколько различных процессов Горбунов уже привык, а именно в работе над этим комедийным проектом преодолевать вызовы помогает надёжная команда — креативная группа сериала.
Сериал является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съёмки ведутся с соблюдением новых требований работы съёмочных групп в условиях адаптивного карантина. Премьера продолжения на канале запланирована на осень.
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