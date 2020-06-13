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Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки»

13 июня
2020 год

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13 июня 2020
Тина Кароль присоединилась к актёрскому составу второго сезона комедийного сериала «Великие Вуйки», чьи съёмки стартовали на днях. Какая именно роль досталась украинской певице, станет известно позднее, уточняет пресс-служба телеканала «1+1».

Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки»
фото: пресс-служба телеканала «1+1»

«Первые съёмочные дни в сериале выпали на настоящее начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера — это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актёров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением, — поделилась впечатлениями от участия в комедийном проекте Тина Кароль. — Мы с Юрой Горбуновым выросли в Ивано-Франковской области и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в кругу семьи».

По словам актёра и креативного продюсера сериала Юрия Горбунова, «во втором сезоне вуйки возвращаются из столицы в родную деревню, где, благодаря их гуцульской настойчивости и стремлению к справедливости, наконец проложили дорогу. А за ней — один иностранный инвестор построил отель. Жители Великих Вуйок мечтают, что вот-вот забудут о безработице, а село вообще станет престижным курортом. И с этого момента начинаются новые приключения наших героев. Мой персонаж Иван и его избранница Галина (Надежда Грановская) теперь создают свою семью в Великих Вуйках. Жительница столицы привыкает к условиям в селе и не оставляет попыток изменить Ивана. А какой будет судьба отношений влюблённых, смотрите уже после премьеры». Контролировать на съёмочной площадке несколько различных процессов Горбунов уже привык, а именно в работе над этим комедийным проектом преодолевать вызовы помогает надёжная команда — креативная группа сериала.

Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки»
фото: пресс-служба телеканала «1+1»

Помимо вышеназванных актёров в комедии также заняты Владимир Горянский, Назар Заднепровский, Лилия Ребрик, Владимир Николаенко, Наталья Корецкая, Арам Арзуманян, Инна Приходько и Иван Шаран.

Сериал является собственной разработкой «1+1», а над его производством работает команда «1+1 Продакшн». Съёмки ведутся с соблюдением новых требований работы съёмочных групп в условиях адаптивного карантина. Премьера продолжения на канале запланирована на осень.
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Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки» фотографии
Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки» фотографии
Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки» фотографии
Тина Кароль получила роль во втором сезоне сериала «Великие Вуйки» фотографии
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