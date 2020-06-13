Американская киноакадемия закрепит количество номинантов на «Оскар» за лучший фильм

Американская академия киноискусств приняла решение о закреплении количества картин в числе номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», сообщается на сайте
академии.
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория "Лучший фильм" будет состоять из десяти номинантов, а не колеблющегося числа из года в год», —
говорится в сообщении. Нововведение не отразится на порядке выдвижения претендентов на «Оскар» за 2020-й, в номинацию смогут попасть от пяти до десяти кинолент.
В связи с острым расовым вопросом и активным феминистским движением Академия постепенно реализует инициативу 2020 года, которая обеспечит «беспристрастность и инклюзивность»
сообщества кинематографистов. В частности, уже удвоена доля цветных среди американских киноакадемиков, а до конца 2020-го женщин в академии станет вдвое больше. Этими задачами занимается целевая группа, которой предстоит их выполнить до 31 июля текущего года.
Ранее стало известно о новых правилах отбора номинантов на «Оскар» в условиях пандемии. Претендовать на престижную награду теперь смогут фильмы, премьера которых состоялась на онлайн-платформах. 93-я церемония вручения награды состоится в феврале 2021-го, за трансляцию будет отвечать телекомпания ABC.
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