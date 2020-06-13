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Релизы «Довода», сиквела «Чудо-женщины» и четвёртой «Матрицы» перенесены

13 июня
2020 год

Новости кино >>
13 июня 2020
Из-за переноса релизов Warner Bros. на более поздний срок «Довод» Кристофера Нолана выйдет не 17-го, а 31 июля 2020-го. Согласно IndieWire, на запланированную ранее дату студия поставит нолановское «Начало», отмечающее в этом году десятилетие.

Несмотря на снятие карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, многие американские кинотеатральные сети пока не справляются с претворением в жизнь новых мер безопасности. Отсюда и очередные переносы премьер.

Релизы «Довода», сиквела «Чудо-женщины» и четвёртой «Матрицы» перенесены
фото: screenrant.com

Вследствие изменения прокатного графика «Чудо-женщина: 1984» появится на больших экранах 2 октября вместо 14 августа, «Ведьмы» Роберта Земекиса перелетели с 9 октября на 2021-й, «Годзиллу против Конга» следует ожидать 21 мая 2021-го, а не 20 ноября, «Тома и Джерри» — 3 марта 2021-го взамен 23 декабря, безымянный хоррор от New Line ушёл на 6 июня 2021-го, а четвёртая «Матрица» выйдет не 21 мая 2021-го, а 4 апреля 2022-го. Из расписания также исчез некий безымянный проект, чей релиз был запланирован на 16 октября.

Примеру «Уорнеров» последовали и другие студии. Фантастический «Биос» с Томом Хэнксом от Universal сместился на 16 апреля 2021-го. Инди-триллер «Неистовый» с Расселлом Кроу переставили с 1 на 10 июля. А вот Disney и Paramount не стали пока паниковать: на 24 июля всё так же намечен ремейк «Мулан», а 4 августа запланирован «Губка Боб в бегах».
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