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Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов»

13 июня
2020 год

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13 июня 2020
Ирландец Ли Кронин, снявший хоррор «Другой», займёт режиссёрское кресло фильма «Зловещие мертвецы сегодня» (Evil Dead Now). Об этом в интервью изданию Empire рассказал Брюс Кэмпбелл.

Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов»
фото: кадр из фильма «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»

По словам актёра, постановщика выбрал сам создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми, работавший вместе с Кронином над антологией «50 штатов страха». Как и в «Чёрной книге», сюжет продолжения будет закручен вокруг девушки, а Эша не следует ждать.

«С этого момента фильмы должны идти сами по себе. И это прекрасно. Освобождает», — отметил Кэмпбелл, пообещав в картине ещё большую динамичность, чем в предыдущих частях.
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Ли Кронин
Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов» фотографии
Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов» фотографии
Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов» фотографии
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