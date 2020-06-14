В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей

В Киеве стартовали съёмки 40-серийного «Вызова» производства компаний Ivory films и «Теле Про» по заказу канала «Украина». Это первый телевизионный проект, который создаётся благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
Героями сериала, который зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. «Вызов» подробнее познакомит зрителей с профессией спасатель и расскажет о нелёгком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.
«Этот проект актуален, как никогда. Сейчас все обратили внимание и оценили труд тех, кто постоянно рядом, – врачей, пожарных, спасателей, учителей. Я очень рада, что полтора года назад к нам пришла Светлана Усенко с такой простой и одновременно такой сложной идеей. Мы долго разрабатывали её, сняли пилотную серию и вошли в производство вместе с резким изменением реальности вокруг нас. Сериал будет актуальным, социально важным для всех», – рассказала продюсер сериала, директор продакшн-компании «Теле Про» Елена Канишевская.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
В основе «Вызова» – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединённые между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.
«В сериале мы не просто будем рассказывать зрителям истории о спасении людей, мы учим их быть осторожнее, чтобы не попасть в беду. А ещё мы расскажем, как правильно действовать в критических ситуациях, какие ошибки недопустимы. Словом, научим наших зрителей школе выживания», – поделилась продюсер Светлана Усенко.
Режиссёрами-постановщиками «Вызова» стали Дмитрий Пометнев и Евгений Доронин, за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Иван Бородин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания «Теле Про», а производством – Ivory films. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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