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В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей

14 июня
2020 год

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14 июня 2020
В Киеве стартовали съёмки 40-серийного «Вызова» производства компаний Ivory films и «Теле Про» по заказу канала «Украина». Это первый телевизионный проект, который создаётся благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, уточняет пресс-служба телеканала.

В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Героями сериала, который зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. «Вызов» подробнее познакомит зрителей с профессией спасатель и расскажет о нелёгком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.

«Этот проект актуален, как никогда. Сейчас все обратили внимание и оценили труд тех, кто постоянно рядом, – врачей, пожарных, спасателей, учителей. Я очень рада, что полтора года назад к нам пришла Светлана Усенко с такой простой и одновременно такой сложной идеей. Мы долго разрабатывали её, сняли пилотную серию и вошли в производство вместе с резким изменением реальности вокруг нас. Сериал будет актуальным, социально важным для всех», – рассказала продюсер сериала, директор продакшн-компании «Теле Про» Елена Канишевская.

В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

В основе «Вызова» – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединённые между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

«В сериале мы не просто будем рассказывать зрителям истории о спасении людей, мы учим их быть осторожнее, чтобы не попасть в беду. А ещё мы расскажем, как правильно действовать в критических ситуациях, какие ошибки недопустимы. Словом, научим наших зрителей школе выживания», – поделилась продюсер Светлана Усенко.

В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

Главные роли играют Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Елена Колесниченко, Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко и Михаил Кришталь. Наряду с профессиональными актёрами в кадре будут работать и настоящие сотрудники ГСЧС. По словам пресс-секретаря ГСЧС Украины Ольги Козак, «участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра кто-то почувствует и в себе желание посвятить свою жизнь помощи людям, и вместе мы сможем сделать этот мир немножечко безопаснее».

Режиссёрами-постановщиками «Вызова» стали Дмитрий Пометнев и Евгений Доронин, за визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Иван Бородин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания «Теле Про», а производством – Ivory films. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей фотографии
В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей фотографии
В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей фотографии
В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей фотографии
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