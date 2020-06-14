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Лили Джеймс превратится в грабителя банков

14 июня
2020 год

Новости кино >>
14 июня 2020
Лили Джеймс согласилась на главную роль в триллере Филлипа Нойса «Пегги Джо» (Peggy Jo), уверяет Deadline.

Лили Джеймс превратится в грабителя банков

Будущая картина, основанная на реальных событиях, поведает зрителям о техасской женщине, в 1990-е грабившей банки под видом мужчины. Пегги Джо долгое время удавалось избегать ФБР.

За сценарий отвечает автор «Аппалузы» Роберт Нотт. Это будет «Бонни без Клайда», выполненный в духе любимых фильмов 70-х и 80-х с весельем, музыкой и чистым развлечением. Съёмки пройдут на юге США.
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Лили Джеймс превратится в грабителя банков фотографии
Лили Джеймс превратится в грабителя банков фотографии
Лили Джеймс превратится в грабителя банков фотографии
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