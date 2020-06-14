В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы»

На австралийском континенте завершились съёмки новой экранизации рассказа Стивена Кинга
«Дети кукурузы
». Ленту полностью сняли в условиях пандемии коронавируса, уточняет Deadline
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Создатель «Эквилибриума
» Курт Уиммер
запустил съёмочный процесс своей новой картины в начале марта в Южном Уэльсе. Когда вспышка COVID-19 поставила крест на кинопроизводстве во всём мире, работа над адаптацией не прекратилась. Вместо этого были составлены расписание и чёткий план съёмок, а всю съёмочную группу изолировали для того, чтобы избежать распространения болезни. Тем самым никто не заразился.
В фильме снялись Елена Кампурис
, Брюс Спенс
, Кейт Мойер
и Кэллан Малви
. Продюсерская команда состоит из Лукаса Фостера
, Дуга Бэрри
и Джона Балдеччи
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Оригинальные «Дети кукурузы» 1984 года, послужившие стартом для хоррор-серии, повествуют о подростках во главе с лжепроповедником Исааком, которые убивают всё взрослое население фермерского посёлка Гатлина на Среднем Западе США. Дети живут на плантации кукурузы по своим законам, принося в жертву богу кукурузы всех, пытающихся открыть их тайну. Молодая супружеская пара, случайно попавшая в этот город, помогает детям вырваться из плена заблуждений и мистики.
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