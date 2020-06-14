Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы»

14 июня
2020 год

Новости кино >>
14 июня 2020
На австралийском континенте завершились съёмки новой экранизации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы». Ленту полностью сняли в условиях пандемии коронавируса, уточняет Deadline.

Создатель «Эквилибриума» Курт Уиммер запустил съёмочный процесс своей новой картины в начале марта в Южном Уэльсе. Когда вспышка COVID-19 поставила крест на кинопроизводстве во всём мире, работа над адаптацией не прекратилась. Вместо этого были составлены расписание и чёткий план съёмок, а всю съёмочную группу изолировали для того, чтобы избежать распространения болезни. Тем самым никто не заразился.

В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы»
фото: deadline.com

В фильме снялись Елена Кампурис, Брюс Спенс, Кейт Мойер и Кэллан Малви. Продюсерская команда состоит из Лукаса Фостера, Дуга Бэрри и Джона Балдеччи.

Оригинальные «Дети кукурузы» 1984 года, послужившие стартом для хоррор-серии, повествуют о подростках во главе с лжепроповедником Исааком, которые убивают всё взрослое население фермерского посёлка Гатлина на Среднем Западе США. Дети живут на плантации кукурузы по своим законам, принося в жертву богу кукурузы всех, пытающихся открыть их тайну. Молодая супружеская пара, случайно попавшая в этот город, помогает детям вырваться из плена заблуждений и мистики.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Полный газ» Стивена Кинга и Джо Хилла получит экранизацию
Режиссер «Проклятия Аннабель» экранизирует роман Стивена Кинга
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Елена КампурисСтивен КингБрюс Спенс
фильмы
Дети кукурузыДети кукурузы 3: городской урожайДети кукурузы 4: Сбор урожая

фотографии >>
В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы» фотографии
В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы» фотографии
«Дети кукурузы» (1984)
В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Борецкий
12 июня ушёл из жизни актёр Олег Борецкий.
Андрей Васильев
12 июня ушёл из жизни актёр Андрей Васильев.
Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.

День рождения >>

Евгений Богомолов
Виктор Борцов
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Леонид Пархоменко
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Раймон Руло
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
Душа
комедия, приключения, фэнтези
США, 2020
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен