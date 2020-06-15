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Исполнилось 100 лет со дня рождения Альберто Сорди

15 июня
2020 год

Новости кино >>
15 июня 2020
Сегодня, 15 июня, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося итальянского актёра, сценариста, продюсера и кинорежиссёра Альберто Сорди, считающегося наряду с Тото знаменитейшим комиком итальянского кино.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Альберто Сорди
фото: leggo.it

Мастер комедии родился 15 июня 1920 года в римском простонародном квартале Трастевере. Его отец был учителем музыки, и уже в детском возрасте Альберто проявил склонность к театру и пению. С 1937-го работал статистом в киногородке Чинечитта, занимался дубляжом (до 1951-го). Его голосом в итальянских кинотеатрах говорили Оливер Харди, Брюс Беннетт, Энтони Куинн и Роберт Митчум. Кроме того, Сорди подвизался в мюзик-холле и снискал большой успех в качестве радиоведущего: с 1948-го выходила радиопередача «С вами говорит Альберто Сорди».

Долгое время исполнял эпизодические роли, включая небольшую роль студента в фильме Марио Сольдати и Фёдора Оцепа «Княжна Тараканова». Исключением стали «Три орлёнка» Марио Маттоли, вышедшие в 1942-м, где Сорди сыграл одну из главных ролей. В 1952-м произошла знаменательная встреча актёра с Федерико Феллини. Он снялся в двух ранних картинах маэстро «Белый шейх» и «Маменькины сынки», после чего их сотрудничество закончилось. Работа с режиссёром Стено помогла Сорди в полной мере проявить на экране свой талант комического актёра. Этапной в его творчестве стала картина Марио Моничелли «Большая война», где он сыграл никчёмного, но погибающего как герой солдата.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Альберто Сорди
фото: кадр из фильма «Белый шейх»

С возникновением на рубеже 50—60-х жанра «комедии по-итальянски» Альберто Сорди стал одним из основных исполнителей ролей «средних итальянцев», не во всём идеальных с нравственной точки зрения. Нередко он сам участвовал в написании сценариев «комедий по-итальянски», а затем взялся и за режиссуру. Он участвовал в создании 150 картин такого рода и 19 поставил сам. В СССР большой популярностью пользовался фильм Кена Аннакина «Воздушные приключения», в котором Сорди сыграл роль итальянского графа. К самым значительным его ролям следует отнести поначалу комичный, а в конечном счёте устрашающий образ распоясавшегося «маленького человека» из фильма Моничелли «Мелкий, мелкий буржуа».

В конце 90-х Сорди снимался главным образом на телевидении. В 2000-м, в день своего восьмидесятилетия, он получил от мэра Рима почётный «скипетр» Вечного Города. Обладатель 37 престижных наград, среди которых «Золотой глобус», «Серебряный медведь» Берлинале, орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», 12 премий «Давид Ди Донателло», специальный приз ММКФ и три приза Венецианского фестиваля. Кончина Альберто Сорди 24 февраля 2003-го стала событием национального масштаба. Траурная церемония проходила в знаменитой базилике Сан-Джованни ин Латерано и собрала около полумиллиона человек.
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фильмы
Белый шейхБольшая войнаВоздушные приключенияМаменькины сынкиМелкий–мелкий буржуа

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