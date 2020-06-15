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Патрик Уилсон предотвратит «Падение Луны»

15 июня
2020 год

Новости кино >>
15 июня 2020
Патрик Уилсон и Чарли Пламмер присоединились к актёрской команде нового фильма-катастрофы Роланда Эммериха «Падение Луны» (Moonfall), уверяет THR.

По сюжету таинственная сила сбивает Луну с орбиты. Спутник движется в сторону Земли, и столкновение неминуемо. Когда жизнь висит на волоске, команда спасателей отправляется на Луну, чтобы предотвратить катастрофу. Уилсон воплотит образ опального бывшего астронавта НАСА, чья последняя миссия, закончившаяся трагедией, содержит подсказку о надвигающейся катастрофе. Пламмер сыграет его сына-подростка.


Ранее в картину записались Холли Берри и Джош Гэд. Первая станет астронавткой, ставшей управляющей НАСА. Её предыдущая миссия также является ключом к пониманию происходящего. А Гэду досталась роль эксцентричного ученого, который предсказывает дату столкновения спутника к Землей.

Эммерих является продюсером своей ленты. Он также написал сценарий в соавторстве с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. Кинокомпания Lionsgate, занимающаяся производством фильма, планирует выпустить его в Америке в 2021 году.
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