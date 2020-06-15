Патрик Уилсон предотвратит «Падение Луны»

Патрик Уилсон
и Чарли Пламмер
присоединились к актёрской команде нового фильма-катастрофы Роланда Эммериха
«Падение Луны
» (Moonfall), уверяет THR
.
По сюжету таинственная сила сбивает Луну с орбиты. Спутник движется в сторону Земли, и столкновение неминуемо. Когда жизнь висит на волоске, команда спасателей отправляется на Луну, чтобы предотвратить катастрофу. Уилсон воплотит образ опального бывшего астронавта НАСА, чья последняя миссия, закончившаяся трагедией, содержит подсказку о надвигающейся катастрофе. Пламмер сыграет его сына-подростка.
Ранее в картину записались Холли Берри
и Джош Гэд
. Первая станет астронавткой, ставшей управляющей НАСА. Её предыдущая миссия также является ключом к пониманию происходящего. А Гэду досталась роль эксцентричного ученого, который предсказывает дату столкновения спутника к Землей.
Эммерих является продюсером своей ленты. Он также написал сценарий в соавторстве с Харальдом Клозером
и Спенсером Коэном
. Кинокомпания Lionsgate, занимающаяся производством фильма, планирует выпустить его в Америке в 2021 году.
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