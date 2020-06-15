Начались съёмки пятого сезона «Женского доктора»

По многочисленным просьбам зрительниц «Dомашний» приступил к съёмкам нового сезона медицинской остросюжетной мелодрамы «Женский доктор», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Акушер-гинеколог Александр Родионов в исполнении Петра Рыкова снова заступает на дежурство. В четвёртом сезоне он остался с разбитым сердцем, а это значит, что в финале пятого зрительниц ждёт ответ на главный вопрос – кто сделает счастливым неотразимого доктора Родионова.
По словам Рыкова, «этот сезон обещает быть очень романтичным и динамичным. Возможно, Родионов вас немного удивит, но я прошу вас быть к нему снисходительными – он столкнётся с женским коварством, но сможет ему противостоять. Воспоминания из прошлого заставят не на шутку поволноваться и кардинально изменят его жизнь. Какой будет эта встреча с прошлым и что она принесёт, я уже знаю и обещаю, что женщина, которая займёт место в сердце Александра Петровича, не подведёт».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В новых сериях появятся как любимые, так и новые герои, будут рассказаны медицинские истории, основанные на реальных событиях, и, конечно же, их лейтмотивом станет любовь. Вернётся ли к Родионову Наталья Тимченко? Или его разбитое сердце отзовётся на голос из прошлого? А может, нашего доктора покорит новая встреча?
Дарья Егоркина, сыгравшая Наталью Тимченко, отметила, что «финал прошлого сезона заставил зрителей поволноваться за судьбу Родионова и Тимченко. Почему Наталья Ивановна предпочла другого, будут ли Саша и Наташа вместе, идеальная ли они пара, как говорили все вокруг, эту тайну откроет новый сезон».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Главной интригой сезона станет роковая красавица Ольга Викторовна Ольховская в исполнении Екатерины Тышкевич. Она окажет большое влияние не только на работу клиники, но и на судьбу одного из главных героев.
«Ольга полна противоречий: чуткая, нежная, сопереживающая каждой пациентке, во время операции проявляет себя как железная леди – собранная, строгая, уверенная в себе, но абсолютно несчастная в личной жизни, – рассказывает о своей героине Тышкевич. – Какую тайну она хранит, как её примут в клинике, как сложится её судьба, кто из мужчин будет бороться за её сердце – впереди 40 серий встреч и расставаний, откровений, разочарований и признаний. Будет ли она счастлива? Смотрите "Женский доктор 5"».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Очень неожиданным станет появление героини с двойным дном – обаятельной Карины. Её томные взгляды магически действуют на доктора Родионова, и, кажется, между ними намечается романтическая линия… Или нам только кажется, а на самом деле у красавицы с пронзительным взглядом совсем другие цели?
«На первый взгляд может показаться, что моя Карина – легкомысленная, ветреная и однозначная. Но я для себя сразу решила, что такой её делать не хочу. Мне нравится лёгкость её характера. К примеру, она не раздумывая отправляется с Родионовым гонять по ночному городу на его мотоцикле. А вот куда занесёт адреналин и эмоции, посмотрим», – говорит исполнительница роли Карины Дарья Легейда.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
В клинике появятся и «тёмные лошадки» – коварный карьерист, инвестор Игорь Гордеев. Что можно сказать о нём, кроме того, что у него нет сердца? Вместо сердца у него калькулятор, на котором он подсчитывает прибыль.
По словам исполнителя роли Павла Вишнякова, «Игорь Гордеев не готов помогать всем за свой счёт. Ему ближе игра в кошки-мышки с людьми, которые любят деньги не так сильно, как он сам. Мистер Зло не видит родов и младенцев, хладнокровно решает все вопросы из своего кабинета, но в один прекрасный день к нему на встречу придёт человек, который одним взмахом ресниц зачеркнёт его тёмные планы».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Противостоит Гордееву красавица Рита Андреевна, новая заведующая отделением репродуктологии. Она, как и Родионов, считает, что главная миссия врача – спасать, а не считать. Гордеев, с одной стороны, Риту Андреевну ненавидит, а с другой – не может не поддаться её очарованию.
«Кардиограмма рисунка моей роли идёт резкими эмоциональными всплесками. Зрители увидят Риту в первых сериях прагматичной и строгой, но в дальнейшем с ней происходят различные метаморфозы, которые позволят изменить отношение к ней, а, быть может, даже понять и полюбить мою Риту», – поделилась своими впечатлениями от роли Александра Булычёва.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
За юмор снова будет отвечать семья Квитко – неунывающая и деятельная Вита Игоревна и серьёзный Лев Борисович, давно овладевший секретом философского спокойствия.
обсуждение >>