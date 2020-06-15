Тимур Вайнштейн станет генеральным продюсером видеосервиса Premier

Тимур Вайнштейн
займёт пост генерального продюсера видеосервиса Premier, который принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Согласно источникам «Ведомостей
», он будет отвечать за контент платформы.
Последние пять лет Вайнштейн является генеральным продюсером телеканала НТВ, также входящего в «Газпром-медиа». Несмотря на новый пост, он сохранит должность на канале и будет совмещать её с работой на видеосервисе. Официального подтверждения от «Газпром-Медиа» и самого Вайнштейна пока нет.
Ранее стало известно
, что бывший исполнительный директор онлайн-кинотеатра ivi Иван Гродецкий
перейдёт на работу в Premier, где займёт должность гендиректора видеосервиса.
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