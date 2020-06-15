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Тимур Вайнштейн станет генеральным продюсером видеосервиса Premier

15 июня
2020 год

Новости кино >>
15 июня 2020
Тимур Вайнштейн займёт пост генерального продюсера видеосервиса Premier, который принадлежит холдингу «Газпром-Медиа». Согласно источникам «Ведомостей», он будет отвечать за контент платформы.


Последние пять лет Вайнштейн является генеральным продюсером телеканала НТВ, также входящего в «Газпром-медиа». Несмотря на новый пост, он сохранит должность на канале и будет совмещать её с работой на видеосервисе. Официального подтверждения от «Газпром-Медиа» и самого Вайнштейна пока нет.

Ранее стало известно, что бывший исполнительный директор онлайн-кинотеатра ivi Иван Гродецкий перейдёт на работу в Premier, где займёт должность гендиректора видеосервиса.
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