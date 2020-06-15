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Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев окажутся «Взаперти»

15 июня
2020 год

Новости кино >>
15 июня 2020
Новый вертикальный screenlife-сериал «Взаперти» с Анной Чиповской и Дмитрием Ендальцевым в главных ролях будет эксклюзивно представлен в Okko. Автором сценария и режиссёром проекта стал Иван Петухов, сценарист последних частей «Ёлок». За производство сериала будет отвечать кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, премьера на Okko запланирована в начале июля. Об этом стороны договорились в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital Edition, чьим лицом в этом году стала Чиповская, уточняет пресс-служба мультимедийного сервиса.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев окажутся «Взаперти»
фото: roskino.org

По словам Бекмамбетова, «наша жизнь уже давно перебралась в экранное пространство: здесь мы знакомимся и выясняем отношения, работаем, ходим за покупками и т.д. История о взаимоотношениях сегодня – это история переписок в соцсетях и мессенджерах. Формат скринлайф, когда зритель видит всё, что происходит на экране у героя, открывает новое измерение неподдельности происходящего. Поддержка проекта со стороны мультимедийного сервиса Okko и партнёрство с глобальным брендом Samsung – это доказательство, что скринлайф из экспериментального превращается в один из самых релевантных медиаформатов нового времени».

Зрителей ожидает история пары, которая расстаётся в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции ещё две недели. Сериал затронет ещё не исследованную в медиапространстве тему – какие трудности поджидают на выходе из изоляции: как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. Действие будет разворачиваться на экране смартфона, а сам фильм будет снят на Samsung Galaxy S20 Ultra. По задумке авторов, формат screenlife даёт возможность рассказать глубокую и достоверную историю из жизни современных тридцатилетних, буквально проникнуть в их мир – через экран самого сокровенного и личного – смартфона.

Софья Квашилава
фото: cableman.ru

«Мы живём в уникальное время, когда актуальные запросы реализуются и становятся частью нашего досуга. Современные технологичные решения и гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы постоянно находимся в информационном пространстве, которое помимо формирования новых привычек становится импульсом для создания новых форматов потребления контента. Мы рады, что Okko отвечает этим запросам и поддерживает актуальные форматы. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Bazelevs и Samsung, благодаря которому пользователи Okko смогут первыми увидеть современную, технологичную и захватывающую новинку», – прокомментировала генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

«Взаперти» будет состоять из десяти серий хронометражем от пяти до семи минут. Благодаря съёмке на смартфон и формату screenlife съёмочная группа планирует завершить производство в течение двух недель. Сериал станет уже вторым проектом на Okko, снятым в таком инновационном формате – в конце апреля мультимедийный сервис выпустил первый screenlife-проект собственного производства «Все вместе». Он представлен на онлайн-фестивале Screenlife Fest, который проходит в дни форума.
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Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
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