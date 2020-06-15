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У сериала «Надежда» с Викторией Исаковой может появиться продолжение

15 июня
2020 год

Новости кино >>
15 июня 2020
У российского сериала «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли появится продолжение, сообщил генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.

У сериала «Надежда» с Викторией Исаковой может появиться продолжение
фото: Съемки сериала "Надежда"/пресс-служба видеосервиса Start

По его словам, оно будет называться «Вера». Планируется, что над вторым сезоном будет работать та же съемочная команда, включая актеров. Однако повествование сосредоточиться не на героине Исаковой, а на другой женщине, которая, как анонсировал Троцюк, появится в третьей серии «Надежды».

Героиня Исаковой ведет двойную жизнь: заботливая жена и мать, она в то же время хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом всё, чего она хочет – отказаться от тёмной стороны своей жизни и посвятить себя семье. Но её «наставник» такие желания не поддерживает: в юности она, не имея выбора, стала работать на Синдикат, криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром – прикованным к инвалидному креслу злым гением в исполнении Алексея Гуськова. Как только Надежда понимает, что Синдикат угрожает её семье, она становится неуловимой и готова абсолютно на всё, чтобы защитить свою семью.

Премьера сериала состоится 18 июня на видеосервисе Start. В первом сезоне будет 16 серий – каждый четверг будет выходить по две.
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