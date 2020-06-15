У сериала «Надежда» с Викторией Исаковой может появиться продолжение

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Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в женском триллере

Премьера screenlife-сериала состоится эксклюзивно в мультимедийном сервисе Okko в начале июля.

15 июня

Начались съёмки пятого сезона «Женского доктора»

В продолжении популярного сериала появятся как любимые, так и новые герои.