Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в женском триллере

Елена Хазанова
готовится к съёмкам первого российского женского триллера «Они
», исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами. В картине сыграют Чулпан Хаматова
, Ксения Раппопорт
и Виктория Исакова
. Продюсерами выступят Ольга Данова
и Дмитрий Литвинов
. Съёмки запланированы на осень, а релиз намечен на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
Зрителям поведают о трёх успешных женщинах, каждая из которых становится лауреатом престижной премии «Персона года» в категориях: «Актёр года», «Филантроп года» и «Спортсмен года». Но премия приносит им не только признание и почет. Едва призовые статуэтки успевают занять видное (или неприметное) место в их доме, как героини получают анонимное требование от человека, скрывающегося под ником Саваоф, публично рассказать о себе правду. Ведь каждая из них за глянцевым фасадом скрывает далеко неидеальное лицо.
«В фильме незримо присутствует ещё один неуловимый персонаж – интернет. Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе», –
прокомментировала сценарий своей будущей картины Елена Хазанова.
Инцелы (от англ. involuntary celibacy) — это реально существующее радикальное интернет-сообщество мужчин, зародившееся в Америке в конце 90-х, но быстро набирающее популярность за её пределами. Объединённые идеей вынужденного целибата и ненавистью к женщинам, инцелы обвиняют их в своём воздержании, предлагая идеологические манифесты, состоящие из правил лишения свободы выбора женщин (например, узаконить изнасилования, как «естественное право мужчины»). Представители сообщества инцелов за последние несколько лет совершили пять терактов в Канаде, Америке и Германии. В России уже несколько лет существуют похожие сообщества, количество членов которых достигает 500 тысяч человек.
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