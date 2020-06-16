Стартовали съемки пятого сезона сериала «Пёс»

НТВ приступил к съемкам пятого сезона детективного сериала «Пёс». Главную роль вновь исполнит российский актер театра и кино Никита Панфилов в компании немецкой овчарки по кличке Мухтар, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба НТВ
«Конечно, я не предполагал, что будет столько сезонов, и для меня это максимальный рекорд. Мы смеёмся с ребятами на площадке: прошло много лет, в эфир выходит 48-й сезон, Максу уже за восемьдесят, его собака давно умерла, а он думает, что продолжает служить в полиции, и иногда его навещает Леонидов, с которым они продолжают ревновать Лену друг к другу. Мой персонаж стал мне настолько родным, что я даже спорю с режиссёром о том, как мог бы поступить Макс, а как не мог. Потому что я Макса знаю вдоль и поперёк, как облупленного. Когда шесть лет снимаешься, это накладывает определённый отпечаток. В новом сезоне будет ещё больше интересного, где каждая серия – это отдельный фильм, поэтому зрителей ждут 20 новых историй», – рассказал Никита Панфилов.
Всё началось с того, что жизнь сотрудника полиции Макса Максимова (Никита Панфилов) в одночасье перевернулась с ног на голову: он потерял работу, лучшего друга и любимую жену и едва не спился. Но судьба дала ему второй шанс. Макс подобрал раненную овчарку и дал ей кличку Пёс. Это событие положило начало невероятной истории – Макс и Пёс стали лучшими друзьями, которые способны раскрыть самые запутанные дела и вытащить друг друга из любой передряги. В новом сезоне напарникам в очередной раз предстоит показать, на что они способны.
Сериал выходит в эфир НТВ с 2016 года. За время показа он неоднократно становился лидером прайм-тайма. Детектив также популярен в интернете, где он смог собрать более 280 миллионов просмотров. А весной 2019-го телеканал продал международные эфирные и digital права на «Пса» мировому дистрибьютору Dori Media Group.
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