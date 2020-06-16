«Оскар» перенесен на апрель

Американская киноакадемия перенесла 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» на 25 апреля 2021 года, сообщают организаторы в своем Twitter-аккаунте. Изначально она должна была пройти 28 февраля.
фото: oscar.go.com
Из-за пандемии киноакадемия увеличила период, во время которого могут состояться релизы фильмов: с 31 декабря 2020-го он продлен до 28 февраля 2021-го. Шорт-лист номинатов огласят 9 февраля, а список претендентов на главные награды будет известен 15 марта. Ранее организаторы объявили, что, начиная с 94-й церемонии вручения в 2022-м, в категории «Лучший фильм» будет ровно 10 картин и число номинантов не будет колебаться, как это происходит сейчас.
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