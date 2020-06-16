Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Короткометражка «Комментатор» с американскими актерами доступна онлайн

16 июня
2020 год

Новости кино >>
16 июня 2020
Кино-Театр.Ру совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo представляет онлайн-премьеру короткометражной ленты «Комментатор» режиссера Юлии Трофимовой («Трамвай»).



В центре сюжета 10-минутного фильма оказывается офисный сотрудник, который в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, высказывающего вслух все мысли своего клиента. Можно ли искусственно создать собственную индивидуальность? И что было бы, если бы мы могли произносить всё, что нам приходит в голову?

Лента с американскими актерами была снята на английском языке. Режиссер отметила, что перевод комедийной короткометражки на русский занял довольно много времени, однако оригинальная версия все равно кажется ей намного смешнее. Съемки «Комментатора» проходили в Лос-Анджелесе, и над созданием картины трудилась преимущественно команда из США.

Короткометражка «Комментатор» с американскими актерами доступна онлайн
фото: К/Ф "Комментатор"

«Для меня тема фильма – это то, что каждый человек уникален, но часто мы не чувствуем этого. И чтобы доказать свою уникальность другим, мы порой придумываем сложные способы. Но если нет веры в собственную уникальность, никакие ухищрения не помогут. Сейчас, во времена Инстаграма и других соцсетей, этот вопрос актуален, как никогда: где маска, а где я сам? Как побороть страх и снять маску? А что под ней? Может быть, пустота?»рассказала о замысле картины режиссер Юлия Трофимова.

«Комментатор» принял участие более чем в 50 престижных фестивалях по всему миру, в числе которых Sapporo International Film Festival, Edinburgh International Film Festival, Los Angeles Short Film Festival. Фильм получил специальное упоминание жюри Bucharest Short Film Festival и приз зрительских симпатий португальского Porto7, а также был отмечен наградой «За оригинальность замысла» на отечественном смотре «Святая Анна».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Короткометражка «Трамвай» с Андреем Мироновым-Удаловым доступна онлайн
Фильм Ольги Дибцевой «Добрый день» с Александром Палем доступен онлайн
Фильм «Яма» о травме Великой Отечественной войны выложен в сеть
Короткометражка об изоляции в «Гараже» с Ольгой Дибцевой доступна онлайн
Короткометражка Екатерины Тодоровской «Подстава» о встрече чиновника с чёртом доступна онлайн
Короткометражка «Джойс» по мотивам стихотворения Бориса Рыжего доступна онлайн
Актуальная короткометражка «Служба доставки» о работе курьеров доступна онлайн
Фильм Максима Елагина «Учитель» по сценарию Алексея Германа-младшего доступен онлайн
Поиск по меткам
интернеткороткий метрпремьера
персоны
Юлия Трофимова
фильмы
КомментаторТрамвай

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Борецкий
12 июня ушёл из жизни актёр Олег Борецкий.
Андрей Васильев
12 июня ушёл из жизни актёр Андрей Васильев.
Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.

День рождения >>

Алина Булынко
Сергей Виноградов
Наталья Гончарова
Ольга Кузьмина
Сергей Мухин
Анастасия Савосина
Юрий Тарасов
Анна Чиповская
Галина Яцкина
Даниэль Брюль
Клифтон Коллинс-мл.
Стэн Лорел
Лори Меткаф
Малгожата Немирская
Георгий Парцалев
Джон Чо
все родившиеся 16 июня >>

Афиша кино >>

Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
Душа
комедия, приключения, фэнтези
США, 2020
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен