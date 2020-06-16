Короткометражка «Комментатор» с американскими актерами доступна онлайн

В центре сюжета 10-минутного фильма оказывается офисный сотрудник, который в качестве экспериментальной терапии получает комментатора, высказывающего вслух все мысли своего клиента. Можно ли искусственно создать собственную индивидуальность? И что было бы, если бы мы могли произносить всё, что нам приходит в голову?
Лента с американскими актерами была снята на английском языке. Режиссер отметила, что перевод комедийной короткометражки на русский занял довольно много времени, однако оригинальная версия все равно кажется ей намного смешнее. Съемки «Комментатора» проходили в Лос-Анджелесе, и над созданием картины трудилась преимущественно команда из США.
фото: К/Ф "Комментатор"
«Для меня тема фильма – это то, что каждый человек уникален, но часто мы не чувствуем этого. И чтобы доказать свою уникальность другим, мы порой придумываем сложные способы. Но если нет веры в собственную уникальность, никакие ухищрения не помогут. Сейчас, во времена Инстаграма и других соцсетей, этот вопрос актуален, как никогда: где маска, а где я сам? Как побороть страх и снять маску? А что под ней? Может быть, пустота?» – рассказала о замысле картины режиссер Юлия Трофимова.
«Комментатор» принял участие более чем в 50 престижных фестивалях по всему миру, в числе которых Sapporo International Film Festival, Edinburgh International Film Festival, Los Angeles Short Film Festival. Фильм получил специальное упоминание жюри Bucharest Short Film Festival и приз зрительских симпатий португальского Porto7, а также был отмечен наградой «За оригинальность замысла» на отечественном смотре «Святая Анна».
обсуждение >>