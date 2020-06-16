Стали известны подробности второго сезона «Анны-детективъ»

Возобновлены съемки второго сезона исторического сериала «Анна-детективъ», которые были приостановлены в марте из-за COVID-19. В новых сериях главные роли вновь исполнят Александра Никифорова и Дмитрий Фрид, сообщают пресс-службы кинокомпаний Star Media и «Бумеранг», которые занимаются производством ленты.
фото: Пресс-служба Star Media
Действие развернется в 1894 году. Провинциальный Затонскъ успокоился, позабыв о зловещих событиях прошлого. Анна Миронова (Никифорова) потеряла дар общения с духами. Но однажды они возвращаются, как и таинственно исчезнувший Яков Штольман (Фрид). Мрачная тень вновь нависла над Затонском, жестокие убийства опять сотрясают город. Анна и Штольман объединяются, чтобы дать отпор преступникам. Но удастся ли им воскресить свою любовь и обрести счастье?
Александра Никифорова отметила, что во втором сезоне ее героиня изменилась: Анну закалили жизненные трудности, у нее появилась твердость характера. По словам Дмитрия Фрида, главные герои продолжат двигаться навстречу друг другу, как два магнита. Однако простой дороги им никто не обещает. Помимо Никифоровой и Фрида к своим ролям в проекте также вернутся Сергей Друзьяк, Борис Хвошнянский и Николай Денисов.
фото: Пресс-служба Star Media
«У нас сложилась прекрасная команда в первом сезоне, и когда мы приступили к съемкам новых серий, было видно, что все очень соскучились по сериалу. А настроение на площадке, как известно, всегда передается через экран», – рассказал о начале съемочного процесса Дмитрий Фрид.
Работа над проектом, как и в первом сезоне, ведется в музее-заповеднике «Горки Ленинские», который на время съемок превратился в провинциальный город Затонск. Здесь развернулась большая натурная площадка, где и происходит основное действие сериала.
Премьерный второй сезон «Анны-детективъ» будет показан на канале «ТВ Центр».
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