Стали известны подробности второго сезона «Анны-детективъ»

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Озорной мальчишка отправляется в приключение, чтобы спасти любимого персонажа книги.

Колин Фаррелл скрывает много тайн

«Артемис Фаул»: Куда пропала магия?

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Александра Урсуляк становится «Посторонней» в доме Павла Трубинера

Короткометражка «Комментатор» с американскими актерами доступна онлайн

Вслед за ним изменились даты церемонии вручения премии BAFTA.

«Оскар» перенесен на апрель

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

«Нагиев на карантине». Обращение Дмитрия Нагиева

Интервью

Виктория Исакова: «Сильная, действующая героиня – сейчас уже тенденция»

Популярная актриса – о сериале «Надежда», работе с женщинами-режиссерами, комиксах и «изоляционном» кино