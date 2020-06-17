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Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя

17 июня
2020 год

Новости кино >>
17 июня 2020
Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд сыграют в исторической драме Джеймса Грэя «Время Армагеддона» (Armageddon Time), сообщает Deadline. Ранее к проекту присоединилась Кейт Бланшетт.

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй присоединились к актерскому составу драмы Джеймса Грэя
фото: hollywoodreporter.com

Грэй также выступил в качестве сценариста своего нового фильма. Сюжет основан на его воспоминаниях о подростковых годах и становлении во время обучения в частной школе Кью-Форест в Куинсе (Нью-Йорк). Действие этой истории о ценностях дружбы и семьи разворачивается на фоне Америки 1980-х, когда страна готовилась выбрать президентом Рональда Рейгана. В Куинсе также учился Дональд Трамп, а его отец Фред Трамп входил в совет директоров. Центральным персонажем ленты станет директор школы.

Планируются, что после снятия всех ограничительных мер съемки картины пройдут в Нью-Йорке. Пока неизвестно, кого именно сыграют актеры во «Времени Армагеддона».

Режиссер отметил, что новая работа будет отличаться от его предыдущих проектов, в том числе от научной фантастики «К звёздам». Несмотря на исторический и политический контексты, драма проникнута любовью и теплом, потому что фокус направлен на человеческие взаимоотношения. Это история о переходе режиссера из мира обычных людей в более привилегированное общество, олицетворением которого является частная школа. В фильме также затронуты темы расизма, антисемитизма и классового неравенства, которые, по словам Грэя, стали особенно злободневны в современном мире.
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