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Сергей Пускепалис охотится за Алексом Лютым

17 июня
2020 год

Новости кино >>
17 июня 2020
22 июня в 21:30 на НТВ состоится премьера исторического детектива «Алекс Лютый» с Сергеем Пускепалисом и Владом Коноплёвым в главных ролях. Многосерийный фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых жестоких нацистских преступников Александре Юхновском, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Пускепалис охотится за Алексом Лютым
фото: Пресс-служба НТВ

Действие разворачивается в 1975 году. На своей подмосковной даче убит писатель (Дмитрий Муляр), готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом (Влад Коноплёв). Перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников, генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив! Разобраться в этом деле Сомов поручает своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис). А помогает ему в этом новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).

Сухарев выясняет, что за пару недель до гибели писатель получил копии архивных документов, изъятых у арестованного на территории ФРГ Отто Кернера (Дирк Мартенс), который во время войны был покровителем Алекса Лютого и начальником тайной полевой полиции ГФП-721. Документы пропали, но среди них была единственная в Советском Союзе фотография Алекса Лютого, сделанная ещё в эпоху войны, и свежее письмо Кернера, адресованное Лютому. Сухарев начинает распутывать этот клубок, находя в рукописи писателя бесценные сведения о жизни Лютого.

Сергей Пускепалис охотится за Алексом Лютым
фото: Пресс-служба НТВ

«Я много читал разной литературы, изучал своего героя, пытался понять, почему он делал те или иные вещи, что повлекло его стать таким человеком, когда он решил перейти на сторону фашистов и стать палачом. Ведь изначально он был творческим парнем, писал стихи. Честно говоря, я пытался его оправдать, но, оправдания ему, конечно же, нет. У нас были массовые сцены с расстрелами семей и детей, и я понимал, что если я сейчас не абстрагируюсь от всего этого и не попытаюсь посмотреть на ситуацию глазами Алекса, то выйдет полное фиаско. Поэтому самым сложным было поверить в то, во что верил Алекс, залезть в его голову и понять его поступки», — рассказал Влад Коноплёв.

В картине будет немало экшена: погони, перестрелки и драки. Над постановкой трюков работал каскадер Дмитрий Тарасенко. Съёмки проходили в Пятигорске и Санкт-Петербурге.

В основу сюжета легла история коллаборациониста Александра Юхновского, сотрудника тайной полевой полиции ГФП-721 Алекса Лютого и примерного советского гражданина Александра Мироненко. Три, казалось бы, абсолютно несовместимых образа сошлись в одном из самых жестоких нацистских карателей, который по нелепой случайности был разоблачён. Осенью 1941 года Юхновский начал служить переводчиком в немецкой полиции, а уже с апреля 42-го стал участником ГФП-721, где прослужил до августа 1944 года. Он был единственным из всех хиви, состоявших в тайной полевой полиции, кто был награждён немецкой медалью «За заслуги для восточных народов». Спустя долгие годы суд признал его виновным в участии, по меньшей мере, в 44 карательных операциях и пособничестве к убийству более 2000 советских граждан.
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