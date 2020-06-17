Сергей Шнуров стал совладельцем компании, занимающейся производством контента для ivi

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров стал совладельцем Carbon Production, созданной ivi совместно с Тиной Канделаки. Компания занимается производством и дистрибуцией контента для ivi Originals, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi
Доля Шнурова в компании составила 20%. Планируется, что в течение первых лет работы Carbon Production выпустит для ivi от 10 до 20 проектов на сумму до 1,5 млрд рублей.
«Сергей Шнуров своим творчеством доказал, что он талантливый и успешный продюсер, для ivi и для Carbon Production получить такого партнера – это невероятное усиление», – рассказывает Давид Кочаров, генпродюсер ivi.
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