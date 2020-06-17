Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Шнуров стал совладельцем компании, занимающейся производством контента для ivi

17 июня
2020 год

Новости кино >>
17 июня 2020
Музыкант и шоумен Сергей Шнуров стал совладельцем Carbon Production, созданной ivi совместно с Тиной Канделаки. Компания занимается производством и дистрибуцией контента для ivi Originals, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сергей Шнуров стал совладельцем компании, занимающейся производством контента для ivi
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Доля Шнурова в компании составила 20%. Планируется, что в течение первых лет работы Carbon Production выпустит для ivi от 10 до 20 проектов на сумму до 1,5 млрд рублей.

«Сергей Шнуров своим творчеством доказал, что он талантливый и успешный продюсер, для ivi и для Carbon Production получить такого партнера – это невероятное усиление», – рассказывает Давид Кочаров, генпродюсер ivi.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чума!»: Средневековье страдало, и ты пострадай!
В конце весны состоится премьера карантинной комедии «Чума!»
Сергей Шнуров высмеял Иосифа Пригожина за слова о бедствующих артистах
«Какая-то на**ка»: Сергей Шнуров прокомментировал поправки к Конституции РФ
Парк Культуры и Отдыха: Елена Летучая, Тина Канделаки и Карина Мишулина
«Она сама постучала в двери»: Шнуров о начале карьеры политика
«Почему мне грустно стало?»: Сергей Шнуров и Максим Галкин прокомментировали кончину Юрия Лужкова
Тина Канделаки сделает для онлайн-кинотеатра ivi «десяток» проектов
персоны
Тина КанделакиДавид КочаровСергей Шнуров
фильмы
Чума!

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Серёгин
16 июня ушёл из жизни актёр Валерий Серёгин.
Василий Стоноженко
16 июня ушёл из жизни актёр Василий Стоноженко.

День рождения >>

Юрий Ваксман
Сергей Гирин
Николай Ерёменко (ст.)
Александра Захарова
Артур Иванов
Игорь Кашинцев
Пётр Меркурьев
Михаил Морозов
Дмитрий Шевченко
Михал Жебровский
Грег Киннер
Дени Лаван
Джошуа Леонард
Уилл Форт
Томас Хэйден Чёрч
Скотт Эдкинс
все родившиеся 17 июня >>

Афиша кино >>

Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
Душа
комедия, приключения, фэнтези
США, 2020
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен