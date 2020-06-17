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Продюсеры «Содержанок», «Шторма» и «Водоворота» выступят на «Дне шоураннера»

17 июня
2020 год

Новости кино >>
17 июня 2020
С 18 по 22 июня Potential проведет серию онлайн-встреч с российскими креативными продюсерами. Как сообщают организаторы, событие состоится в рамках «Дня шоураннера».

Продюсеры «Содержанок», «Шторма» и «Водоворота» выступят на «Дне шоураннера»
фото: Пресс-служба Potential

В числе спикеров – креативный продюсер видеосервиса КиноПоиск HD Владислав Рубин («Водоворот», «Настя, соберись»), шоураннер видеосервиса Start и холдинга Yellow, Black and White Ирина Сосновая («Шторм», «Содержанки») и креативный продюсер Potential Ирина Обидова (к/м «Комета», «Бывшие»).

Участники события обсудят, в чем суть данных профессий, не так давно появившихся в России. Они также расскажут, каковы основные задачи и обязанности креативного продюсера и шоураннера и чем они на самом деле занимаются, исходя из отечественной практики. С программой можно ознакомиться на сайте Potential.

Подобные кинодни проходят с 2019 года в Санкт-Петербурге. В рамках серий мастер-классов представители разных кинопрофессий делятся собственным опытом и рассказывают о своих проектах. Ввиду сложившейся ситуации с пандемией мероприятия из весенне-летней программы продюсерского центра Potential перенесены в онлайн.
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