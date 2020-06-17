Продюсеры «Содержанок», «Шторма» и «Водоворота» выступят на «Дне шоураннера»

Участники события обсудят, в чем суть данных профессий, не так давно появившихся в России. Они также расскажут, каковы основные задачи и обязанности креативного продюсера и шоураннера и чем они на самом деле занимаются, исходя из отечественной практики. С программой можно ознакомиться на сайте Potential.
Подобные кинодни проходят с 2019 года в Санкт-Петербурге. В рамках серий мастер-классов представители разных кинопрофессий делятся собственным опытом и рассказывают о своих проектах. Ввиду сложившейся ситуации с пандемией мероприятия из весенне-летней программы продюсерского центра Potential перенесены в онлайн.
обсуждение >>