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Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья»

18 июня
2020 год

Новости кино >>
18 июня 2020
В Киеве начались съёмки четырёхсерийной мелодрамы «Корзина для счастья» с Анной Кошмал в главной роли. За производство отвечает продакшн-компания Ivory films, уточняет пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего сериал.

Все герои новой картины стремятся к счастью, и у каждого оно своё. Например, Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим молодым человеком Сергеем, но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное положение не позволяет осуществиться мечте о пышном торжестве. Чтобы приблизить её, Лика устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера Лики оказывается под угрозой… из-за сына Сергея, Артёмки, которого она берёт с собой на работу. К счастью, девушке помогает новый сотрудник — грузчик Борис. В отличие от Лики, Жанна Катунина никогда не испытывала материальных проблем, и сейчас она занимает высокую должность в магазине своего отца. В её жизни не хватает лишь одного – Жанна не встретила любовь. Совершенно случайно в её судьбе появляется бывший одноклассник Борис, который устраивается на работу в магазин её отца. Но Борис не отвечает взаимностью на знаки внимания Жанны, а симпатизирует молодой сотруднице Лике.

Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

«Это история о любви, о счастье, одним словом — о жизни. В её перипетиях увязаны события и обстоятельства, внезапные повороты и неожиданные перемены, заставляющие персонажей думать и действовать иначе, выходить за пределы накатанной колеи своей жизни. Это фильм о том, что у каждого своё понимание счастья. Можно полюбить чужого ребёнка — и это счастье. Делать счастливым другого — тоже наполняет счастьем собственное существование. А для кого-то полноценной делает жизнь стремление к материальным благам. В центре сюжета будет любовный треугольник: один из героев выбирает между двумя женщинами – любимой, но бедной и богатой, но нелюбимой. Кого предпочтёт герой? Тот, кто посмотрит фильм, узнает это», — рассказал о мини-сериале режиссёр Антон Гойда.

Компанию Кошмал в «Корзине для счастья» составят Тарас Цымбалюк, Мария Кононова, Макар Тихомиров, Инна Мирошниченко, Сергей Калантай и Гордей Дзюбинский. Съёмки пройдут в Киеве и Киевской области.
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Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья» фотографии
Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья» фотографии
Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья» фотографии
Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья» фотографии
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