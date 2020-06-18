БФМ впервые пройдёт в онлайн-формате

Большой фестиваль мультфильмов
впервые пройдёт в онлайн-формате с 3 по 12 июля. Согласно пресс-службе смотра, его программными директорами являются Дина Годер
и Мария Терещенко
, а стратегическим партнёром — Фонд Михаила Прохорова.
Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссёрами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов» для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно. Смотр пройдёт на своём официальном сайте
, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в остальных фестивальных секциях. Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.
Центральными блоками фестивальной программы традиционно станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе БФМ можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА). Все зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и победителя зрительского голосования наградят призом — фигуркой девочки Анимаши. Гостями онлайн-фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссёры, аниматоры и продюсеры, создатели культовых сериалов и суперуспешных полнометражных мультфильмов, экспериментаторы и победители мировых фестивалей. Встречи с ними пройдут в формате zoom-конференций.
На десять фестивальных дней «Фабрика мультфильмов» откроет виртуальные двери в анимационные цеха. Режиссёр Евгения Жиркова
научит азам рисованной анимации, Василий Чирков
превратит простую бумагу в персонажей, вместе с Александрой Харитоновой
мы узнаем секреты сыпучей анимации, с Юрием Богуславским
будем много лепить, а работать со звуком научит Александр Чирков
. А чтобы подготовиться и почувствовать атмосферу настоящей анимационной студии, организаторы попросили мастеров «Фабрики» в первый уикенд фестиваля поделиться своим опытом и прочитать лекции об особенностях работы в разных анимационных техниках.
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