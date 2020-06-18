ревью

Ролики фильмов «Отравления в Солсбери». Трейлер на английском языке Отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Новости кино Давид Тухманов и Константин Хабенский стали лауреатами Государственной премии РФ Композитор получит награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, а актёра отметят за благотворительность.

Спутник телезрителя «Первые»: Гардемарины, назад! 18 июня, 17:20, TV1000 Русское кино

Новости кино БФМ впервые пройдёт в онлайн-формате Большой фестиваль мультфильмов состоится с 3 по 12 июля.

Новости кино Анна Кошмал устроится продавцом в магазин «Корзина для счастья» В Киеве начались съёмки новой четырёхсерийной мелодрамы.

Новости театра Борис Морозов расстаётся с постом главного режиссёра Театра Российской Армии Он проработал в театре 25 лет.

Обзор сериалов «Отравления в Солсбери»: «Новичок» — позор России Первая драма эпохи коронавируса — о деле Скрипалей

Новости кино Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском Он также выступит в качестве сценариста проекта.