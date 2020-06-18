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Давид Тухманов и Константин Хабенский стали лауреатами Государственной премии РФ

18 июня
2020 год

Новости кино >>
18 июня 2020
Давид Тухманов и Константин Хабенский стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации. Соответствующие указы Президента опубликованы на сайте Кремля.

Композитору вручат премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года. Поводом для её присуждения стало празднование 75-летия Дня Победы, поскольку Давид Фёдорович в 1975 году написал песню «День Победы».

Константин Хабенский
фото: cgg.ru

Хабенского отметят премией за благотворительность. В 2008-м актёр создал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Торжественная церемония вручения наград состоится 24 июня.
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