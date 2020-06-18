Давид Тухманов и Константин Хабенский стали лауреатами Государственной премии РФ

Давид Тухманов
и Константин Хабенский
стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации. Соответствующие указы Президента опубликованы на сайте Кремля
.
Композитору вручат премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2019 года. Поводом для её присуждения стало празднование 75-летия Дня Победы, поскольку Давид Фёдорович в 1975 году написал песню «День Победы
».
Хабенского отметят премией за благотворительность. В 2008-м актёр создал «Благотворительный фонд Константина Хабенского», который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.
Торжественная церемония вручения наград состоится 24 июня.
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