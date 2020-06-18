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Комедия «Чума!» получит продолжение

18 июня
2020 год

Новости кино >>
18 июня 2020
Комедию «Чума!» продлили на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi.

Комедия «Чума!» получит продолжение
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi

«"Чума!" однозначно получила признание пользователей ivi. Проект не только лидирует по просмотрам с огромным отрывом, но и имеет высокий процент досматриваемости, а это один из самых главных показателей успешности и качества контента на сервисе. Глядя на популярность первого сезона, мы не можем не приступить к разработке второго сезона», – заявил генеральный продюсер ivi Давид Кочаров.

Это комедия о том, как люди средневековья справляются с новыми карантинными реалиями, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету жители вымышленного городка Нищбург оказываются запертыми в замке на карантине. Палачи казнят людей на «удалёнке», печенеги совершают набеги на город в масках. В сериале снялись Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Иван Охлобыстин, Мария Горбань, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева и другие актёры. Музыку к «Чуме!» написал Сергей Шнуров, выступивший также продюсером наряду с Тиной Канделаки и Кочаровым.
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Зоя БерберМария ГорбаньТина КанделакиДавид КочаровМаксим ЛагашкинИгорь ОзнобихинИван ОхлобыстинНадежда СысоеваВячеслав ЧепурченкоСергей Шнуров
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