Комедия «Чума!» получит продолжение

Комедию «Чума!» продлили на второй сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра ivi
«"Чума!" однозначно получила признание пользователей ivi. Проект не только лидирует по просмотрам с огромным отрывом, но и имеет высокий процент досматриваемости, а это один из самых главных показателей успешности и качества контента на сервисе. Глядя на популярность первого сезона, мы не можем не приступить к разработке второго сезона», – заявил генеральный продюсер ivi Давид Кочаров.
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