Кирилл Мелехов возглавит «Операцию "Дезертир"»

Согласно пресс-службе телеканала, действие мини-сериала развернётся в оккупированной Беларуси весной 1944 года. В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том, что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС. Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц. Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас, – это полковник СС Оскар Дирлевангер. Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию, выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера. Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов (Мелехов). Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир», которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.
По словам Кирилла Мелехова, «все проекты о ВОВ индивидуальны и каждый несёт в себе внутреннюю историю, но самое главное, что их объединяет – это память. Мне очень хочется, чтобы новое поколение помнило об этом страшном времени: об ошибках прошлого и героических поступках наших дедов. И чтобы ни в коем случае не допустило войны вновь. На протяжении всего съёмочного периода я чувствовал огромную ответственность, так как это была моя первая работа в картине о войне, а это жёсткий и страшный материал. Всё, что касается войны – страшно, поэтому самым сложным было следить за эмоциональным фоном. Я думаю, что зрителям будет интересно посмотреть наш телефильм "Операция "Дезертир"».
Съёмки прошли в Киеве, в том числе на территории музея-заповедника «Битва за Киев в 1943 году». Его площадь составляет более девяти гектаров, где сохранены полевые оборонные сооружения и уникальные памятники Великой Отечественной войны, а в открытой экспозиции размещены образцы боевой техники. Также специально для съёмок художниками-постановщиками были построены декорации концлагеря.
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