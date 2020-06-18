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Кристен Стюарт станет принцессой Дианой

18 июня
2020 год

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18 июня 2020
Кристен Стюарт перевоплотится в принцессу Диану в биографической ленте Пабло Ларраина «Спенсер» (Spencer), уверяет Deadline.

По словам режиссёра, Стюарт является «одной из выдающихся современных актрис». «Кристен может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, что нам и нужно. Сочетание этих элементов заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и подходит к персонажу, очень приятно видеть. Я думаю, что она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно», – говорит Ларраин.

Кристен Стюарт станет принцессой Дианой
фото: vogue.com

Фильм поведает о трёх рождественских днях из жизни Дианы, которые она в начале 90-х проводит с принцем Чарльзом и сыновьями Уильямом и Гарри в усадьбе династии Виндзор. Именно после этих каникул принцесса задумывается о разводе.

Сценарий напишет Стивен Найт. Съёмки запланированы на начало 2021 года.
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