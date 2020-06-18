Кристен Стюарт станет принцессой Дианой

Кристен Стюарт
перевоплотится в принцессу Диану
в биографической ленте Пабло Ларраина
«Спенсер
» (Spencer), уверяет Deadline
.
По словам режиссёра, Стюарт является «одной из выдающихся современных актрис»
. «Кристен может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, что нам и нужно. Сочетание этих элементов заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и подходит к персонажу, очень приятно видеть. Я думаю, что она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно»
, – говорит Ларраин.
Фильм поведает о трёх рождественских днях из жизни Дианы, которые она в начале 90-х проводит с принцем Чарльзом
и сыновьями Уильямом
и Гарри
в усадьбе династии Виндзор. Именно после этих каникул принцесса задумывается о разводе.
Сценарий напишет Стивен Найт
. Съёмки запланированы на начало 2021 года.
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