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Дария Николоди отмечает юбилей

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Сегодня, 19 июня, отмечает юбилей муза Дарио Ардженто, мать Азии Ардженто, популярная итальянская актриса и сценарист Дария Николоди.

Звезда хорроров родилась во Флоренции 19 июня 1950 года в семье адвоката-еврея и католички. С детства интересовалась оккультизмом, поскольку её бабушка была медиумом и практиковала белую магию. Начала выступать на сцене в 14-летнем возрасте. В 17 лет сбежала из дому. В 1967-м поступила в Академию драматического искусства в Риме. Там она встретила театрального режиссёра Луку Ронкони, который предложил ей дебютировать в следующем году на Международном театральном фестивале в Венеции.

Дария Николоди отмечает юбилей
фото: wikiwand.com

В кино дебютировала в 1970-м, сыграв в военной драме Франческо Рози «Люди против». Известность пришла к актрисе после начала сотрудничества в 1975-м с Дарио Ардженто, чьей спутницей она была долгое время. Вместе они создали картины «Кроваво-красное», «Подозрение», «Преисподняя», «Дрожь», «Феномен», «Ужас в опере» и «Мать слёз», при этом Дария участвовала в создании некоторых фильмов не только как актриса, но и как сценарист.

На счету Дарии Николоди 38 ролей в кино и на телевидении. Помимо Ардженто, она также снималась у Элио ПетриСобственность больше не кража»), Марио БавыШок»), Этторе СколаМакароны»), Ламберто БавыФотография Джойи»), Луиджи КоцциУжас Паганини»), Микеле СоавиСекта») и своей дочери Азии Ардженто («Пурпурная дива»). Обладательница итальянской премии «Золотой кубок».
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