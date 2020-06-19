Дария Николоди отмечает юбилей

Сегодня, 19 июня, отмечает юбилей муза Дарио Ардженто
, мать Азии Ардженто
, популярная итальянская актриса и сценарист Дария Николоди
.
Звезда хорроров родилась во Флоренции 19 июня 1950 года в семье адвоката-еврея и католички. С детства интересовалась оккультизмом, поскольку её бабушка была медиумом и практиковала белую магию. Начала выступать на сцене в 14-летнем возрасте. В 17 лет сбежала из дому. В 1967-м поступила в Академию драматического искусства в Риме. Там она встретила театрального режиссёра Луку Ронкони
, который предложил ей дебютировать в следующем году на Международном театральном фестивале в Венеции.
В кино дебютировала в 1970-м, сыграв в военной драме Франческо Рози
«Люди против
». Известность пришла к актрисе после начала сотрудничества в 1975-м с Дарио Ардженто, чьей спутницей она была долгое время. Вместе они создали картины «Кроваво-красное
», «Подозрение
», «Преисподняя
», «Дрожь
», «Феномен
», «Ужас в опере
» и «Мать слёз
», при этом Дария участвовала в создании некоторых фильмов не только как актриса, но и как сценарист.
На счету Дарии Николоди 38 ролей в кино и на телевидении. Помимо Ардженто, она также снималась у Элио Петри
(«Собственность больше не кража
»), Марио Бавы
(«Шок
»), Этторе Скола
(«Макароны
»), Ламберто Бавы
(«Фотография Джойи
»), Луиджи Коцци
(«Ужас Паганини
»), Микеле Соави
(«Секта
») и своей дочери Азии Ардженто («Пурпурная дива
»). Обладательница итальянской премии «Золотой кубок».
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