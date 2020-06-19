Элайджа Вуд познакомится с Тедом Банди

Элайдже Вуду
доверили главную роль в криминальном триллере Амбер Роуз Сили
«Не божий человек
» (No Man Of God). В картине ему предстоит воплотить аналитика ФБР Билла Хагмайера
, беседовавшего с серийным убийцей Тедом Банди
, уверяет Deadline
.
Автором сценария ленты, основанной на расшифровках разговоров между Хагмайером и Банди с 1984-го по 1989 год, выступил С. Роберт Каргилл
, в продюсерскую команду входят сам Вуд, Хагмайер и Скотт Дерриксон
.
События картины развернутся в комнате для допросов. Зрителей ожидает история сложных взаимоотношений сотрудника ФБР и маньяка незадолго до казни последнего.
Это не первое обращение кинематографистов к жизни Теда Банди. В частности, в 2019-м вышел триллер Джо Берлингера
«Красивый, плохой, злой
» с Заком Эфроном
в титульном образе.
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