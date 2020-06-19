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Элайджа Вуд познакомится с Тедом Банди

19 июня
2020 год

Новости кино >>
19 июня 2020
Элайдже Вуду доверили главную роль в криминальном триллере Амбер Роуз Сили «Не божий человек» (No Man Of God). В картине ему предстоит воплотить аналитика ФБР Билла Хагмайера, беседовавшего с серийным убийцей Тедом Банди, уверяет Deadline.

Автором сценария ленты, основанной на расшифровках разговоров между Хагмайером и Банди с 1984-го по 1989 год, выступил С. Роберт Каргилл, в продюсерскую команду входят сам Вуд, Хагмайер и Скотт Дерриксон.


События картины развернутся в комнате для допросов. Зрителей ожидает история сложных взаимоотношений сотрудника ФБР и маньяка незадолго до казни последнего.

Это не первое обращение кинематографистов к жизни Теда Банди. В частности, в 2019-м вышел триллер Джо Берлингера «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в титульном образе.
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